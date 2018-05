BI Tegaskan Pro Stabilitas untuk Arah Kebijakan 2019

Jakarta: Bank Indonesia (BI) memprioritaskan stabilitas nilai tukar rupiah sebagai arah kebijakan ke depan. Pasalnya berbagai tekanan global memaksa kebijakan moneter untuk mengarah pada pro stabilitas.



Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menuturkan kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve menjadi pemicu utama anjloknya nilai tukar rupiah. The Fed menaikkan suku bunganya lebih cepat dari perkiraan semula dari kenaikan sebanyak tiga kali menjadi empat kali.

Tekanan global lainnya seperti perang dagang AS-Tiongkok, ketegangan geopolitik di Timur Tengah, serta perkembangan politik negara-negara penghasil minyak juga memicu perubahan gejolak di pasar keuangan global dalam bentuk arus modal kembali ke AS, pengetatan likuiditas global, dan penguatan dolar AS.



"Dengan tekanan global, tidak ada pilihan selain kebijakan pro stabilitas," ungkap Perry dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 31 Mei 2018.



Namun demikian, bank sentral bukan berarti tidak mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kata Perry masih ada tiga instrumen kebijakan BI lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yakni kebijakan makroprudensial, pendalaman pasar keuangan dan sistem keuangan, dan pemetaan ekonomi syariah.



"Tapi bukan tidak berarti tidak pro growth, kita masih ada instrumen kebijakan lainnya. Makroprudensial misalnya terkait pengaturan DP perumahan," imbuh dia.



Menurutnya ada beberapa peluang yang mendorong ekonomi nasional ke depan, di antaranya perbaikan ekonomi dunia, tingginya harga komoditas, stimulus fiskal dari pemerintah serta membaiknya kegiatan investasi di sektor swasta.



"Ada beberapa hal dan peluang yang akan mendorong ekonomi ke depan," pungkas Perry.



Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2019 berkisar 5,2 persen sampai 5,6 persen. Selanjutnya inflasi terjaga di level 3,5 plus minus 1 persen. Sementara defisit transaksi berjalan diperkirakan dalam rentang 2-2,5 persen atau masih di bawah batas aman. Untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diperkirakan berada di level Rp13.800 per USD sampai Rp14.100 per USD.









(AHL)