Pameran Lukisan Sambut Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018

Jakarta: Sekretariat Panitia Nasional Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (lMF)-Bank Dunia 2018 menyelenggarakan acara Voyage to lndonesra (VTl) Art Exhibition yang diadakan secara terbuka untuk umum pada 12 sampai 14 Maret 2018. VTI Art Exhibition menampilkan karya seni para seniman indonesia yang nantinya akan dipamerkan dalam pertemuan musim semi sebagai persiapan Spring Meetings IMF-Bank Dunia 2018.



Acara yang bertemakan "Indonesia Connecting The World" ini dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank lndonesia (BI) Agus Martowardojo selaku Ketua dan Wakil Ketua Panitia Nasional.

"Kita lakukan siang hari ini adalah pameran atau exhibition salah satu bentuk aktivitas mural yang nanti hasilnya akan dikirim dan dieksibisikan di Spring Meeting di Washington DC di gedung World Bank-IMF," kata Sri Mulyani di Gedung Jusuf Anwar Kementerian Keuangan, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Maret 2018.



VTI Art Exhibition menampilkan musik suling Bali dan Wall of Connections/ Connectivity, yang merupakan karya seni 14 kanvas dengan berbagai ukuran yang dikerjakan oleh delapan pelukis yang handal dalam menggarap mural. Di samping itu, terdapat pula delapan karya individual yang dipamerkan.



Pada 17 sampai 22 April 2018, Indonesia akan mengikuti Spring Meetings IMF-Bank Dunia 2018 di Washington DC, Amerika Serikat. Dalam pertemuan musim semi tersebut akan dibahas isu-isu terkini dan perkembangan persiapan yang telah dilakukan menuju AM lMF-Bank Dunia 2018.



Tidak hanya menyampaikan informasi mengenai ketangguhan ekonomi, sebagai tuan rumah AM IMF-Bank Dunia 2018, dalam Spring Meetings IMF-Bank Dunia 2018 Indonesia juga akan mempromosikan dan memperkenalkan keanekaragaman budaya Indonesia dari sisi kesenian, tarian, musik tradisional, wisata, dan aneka kuliner khas lndonesia.



Selain untuk mendorong karya seni indonesia di kancah internasional, diharapkan juga dapat menarik para delegasi dari 189 negara dan para pelaku utama sektor keuangan dan ekonomi dunia untuk hadir dalam AM IMF-Bank Dunia 2018 di Bali. Untuk mempromosikan budaya Indonesia, pada Spring Meetings lMF-Bank Dunia 2018 dimaksud, akan dipamerkan produk dalam negeri.



Di antaranya dengan mendirikan, booth yang akan diisi dengan berbagai kerajinan berupa batik, produk UKM, handicraft; booth destinasi dan paket wisata lndonesia; Indonesia Heritage yang akan menampilkan kuliner khas lndonesia; Art Exhibition yang akan menampilkan karya seni dari pelukis/perupa Indonesia; serta Art Performance yang akan menampilkan atraksi budaya lndonesia.











(SAW)