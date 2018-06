BI Siap Antisipasi Kenaikan FFR Lebih Agresif

Jakarta: Bank Indonesia (BI) mengaku siap mengantisipasi kemungkinan Federal Reserve yang lebih agresif menaikkan suku bunganya. Dalam rapat terakhir FED, suku bunga Amerika Serikat (AS) diperkirakan naik sebanyak empat kali untuk tahun ini.



Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, sebelumnya Fed diprediksi akan menaikkan suku bunga lagi pada September 2018. Namun dalam rapat bulan ini Fed memberi sinyal jika akan ada kemungkinan kenaikan pada Desemper sehingga total ada empat kali suku bunga naik.

"Kami cermati perkembangan terakhir kemarin dari The Fed bahwa probabilitas tahun ini empat kali naik itu lebih besar sementara sebelumnya kami probabilitas itu tiga kali. Itu satu perkembangan baru," kata dia di kediamannya, Jalan Pati Unus, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 15 Juni 2018.



Sebelumnya, bank sentral AS telah dua kali menaikan suku bunga pada Maret dan Juni ini. Kemungkinan Fed Fund Rate akan kembali naik pada September dan Desember seiring proyeksi pertumbuhan ekonomi AS yang lebih tinggi ditopang beberapa indikator.



Selain Fed, BI juga mewaspadai kemungkinan quantitative easing yang dilakukan oleh European Central Bank (ECB) pada September. Perkembangan ini tentunya akan menjadi pertimbangan bank sentral dalam mengambil kebijakan pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) 27-28 Juni.



"Kami tegaskan bahwa Bank Indonesia siap untuk melalukan langkah-langkah kebijakan yang pre-emptive, front loading dan juga ahead the curve untuk menjaga stabilitas ekonomi kita khususnya stabilitas rupiah dengan mempertimbangkan arah perubahan kebijakan dari bank sentral negara lain," jelas dia.









(AHL)