Postur RAPBN 2019 Berubah, Belanja Negara jadi Rp2.461,1 Triliun

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 pada postur belanja negara. Semula, belanja negara dianggarkan sebanyak Rp2.462,3 triliun.



"Anggaran pendidikan bergeser dari belanja negara ke pembiayaan anggaran yaitu untuk dana abadi penelitian. Itu sebesar Rp990 miliar, bergerak above the line dan ini menjadi bellow the line," ujar Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Oktober 2018.

Selain itu, Transfer Keuangan Dana Desa (TKDD) pada bagian Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik untuk biaya layanan pengelolaan sampah juga dikurangi sebanyak Rp170 miliar. Pemotongan anggaran pengelolaan sampah lantaran dana tersebut tidak terserap secara maksimal.



Kedua komponen itu menyebabkan postur belanja negara berkurang Rp1,16 triliun. Dari Rp2.462,3 triliun menjadi Rp2.461,1 triliun.



"Belanja negara turun karena pengurangan Rp990 miliar (dana abadi penelitian) dari belanja kita turunkan ke bawah, ke pembiayaan, dan Rp170 miliar untuk dana pengelolaan sampah. Konsekuensi itu membuat belanja negara turun sebesar Rp1,16 triliun, dibulatkan menjadi Rp1,2 triliun," bebernya.



Pemotongan kedua komponen itu juga menyebabkan postur pembiayaan anggaran berkurang Rp1,16 triliun. Dari Rp297,2 triliun menjadi Rp296,0 triliun.



"Pembiayaan dalam hal ini menjadi Rp2,96 triliun dibandingkan dengan hasil panja atau rapat kerja pada 17 Oktober 2018 lalu sebesar Rp297,2. Jadi turun Rp1,16 triliun atau dibulatkan menjadi Rp1,2 triliun," ungkap Sri Mulyani.



Sementara itu, postur defisit anggaran juga mengalami penyesuaian sebesar Rp1,16 triliun. Dari semula Rp297,2 triliun menjadi Rp296,0 triliun.



"Defisit secara prosentase tetap 1,84 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto), tapi angkanya berkurang Rp1,16 triliun," pungkas Sri Mulyani.



Adapun draf postur APBN 2019 setelah penyesuaian adalah sebagai berikut:

- Pendapatan negara Rp2.165,1 triliun (tetap).

- Belanja negara menjadi Rp2.461,1 triliun, semula Rp2.462,3 triliun.

- Defisit anggaran menjadi Rp296,0 triliun (semula Rp297,2 triliun) atau 1,84 persen dari produk domestik bruto (PDB).









(SAW)