BI: Aliran Modal Asing Dorong Penguatan Rupiah

Jakarta: Bank Indonesia (BI) menyebut aliran modal asing (inflow) yang masuk ke RI mendorong penguatan nilai tukar rupiah terhadap USD. Nilai tukar mata uang Garuda perkasa pada perdagangan Jumat pagi, 18 Januari 2019, di posisi Rp14.165 per USD.



"Masuknya aliran modal asing menambah suplai di valas (valuta asing), sehingga mekanisme pasar semakin bekerja," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo di kompleks perkantoran BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat, 18 Januari 2019.

Berdasarkan catatan bank sentral per 17 Januari 2019 (year to date/ytd), aliran modal asing yang masuk ke Indonesia tembus Rp14,75 triliun. Penyumbang terbesar berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) sebanyak Rp11,48 triliun, sementara inflow yang masuk ke pasar saham sebesar Rp3,21 triliun.



"Lalu prospek ekonomi yang lebih baik, stabilitas terjaga, termasuk defisit transaksi berjalan yang menurun. Ini membuktikan bahwa confidential investor global terhadap Indonesia itu cukup kuat," beber dia.



Perry menambahkan penguatan nilai tukar rupiah juga didorong transaksi domestic non deliverable forward (DNDF) yang semakin bekerja. Selain itu, respons pasar terhadap kebijakan yang ditempuh BI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pemerintah.



"Stabilitas dan perkembangan nilai tukar juga karena faktor pendukung sebagaimana respons pemerintah dalam menurunkan current account deficit (CAD), respons BI dari suku bunga, maupun respons OJK," pungkas Perry.



Pada perdagangan pagi ini, rupiah terpantau menguat dibandingkan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp14.191 per USD. Menukil Bloomberg, nilai tukar rupiah dibuka menanjak ke Rp14.165 per USD.



Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.155 hingga Rp14.165 per USD dengan year to date return di 1,58 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.959 per USD.









(AHL)