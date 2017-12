Kenaikan Harga Minyak Dorong Penerimaan Negara

Bogor: Harga minyak dunia saat ini tengah mengalami tren peningkatan. Hari ini, Rabu 13 Desember 2017, Brent Crude (ICE) harganya berada pada level USD64,13 per barel dan WTI Crude Oil USD57,67 per barel.



Kenaikan harga minyak dunia juga akan membuat asumsi minyak mentah Indonesia (ICP) alami kenaikan meskipun pada tahun depan ICP masih ditaksir sebesar USD48 per barel.

Direktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan Kunta Wibawa Nugraha mengatakan kenaikan ICP naik akan memberikan 'angin segar' bagi penerimaan negara.



"Ada dua pendapatan negara yang akan naik yakni dari Pajak Penghasilan (PPh) migas dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam (SDA)," kata Kunta dalam pelatihan mesia di Bogor, seperti diberitakan Rabu, 13 Desember 2017.



Selain itu, kata Kunta, apabila ICP naik, maka harga komoditas lain juga ikut naik, seperti batu-bara dan akan juga berpengaruh positif pada penerimaan PNBP SDA.



Dalam APBN 2018, PNBP SDA dengan asumsi ICP USD48 per barel ditargetkan Rp80,3 triliun. Sementara PPh migas ditargetkan Rp38,1 triliun.



Di sisi lain, kenaikan harga minyak juga membuat anggaran subsidi mengalami kenaikan. Namun, karena saat ini untuk BBM hanya solar yang disubsidi dalam bentuk fixed maka hal ini tak akan berpengaruh banyak terhadap alokasi subsidi. Subsidi yang akan mengalami kenaikan ialah untuk elpiji 3 kg dan listrik.



Dalam APBN 2018, subsidi BBM dan elpiji dianggarkan Rp46,9 triliun, sementara subsidi listrik Rp47,7 triliun. Lebih jauh Kunta menambahkan, jika melihat pengalaman yang ada, kenaikan harga minyak lebih berpengaruh positif pada penerimaan negara.



"Kalau lihat sensitivitasnya masih positif, berarti kenaikan PNBP SDA lebih tinggi dibandingkan kenaikan subsidi," jelas.





