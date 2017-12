RUU Pajak AS Lolos, Capital Outflow Diprediksi Terjadi Tahun Depan

Jakarta: Keputusan Kongres AS yang merombak kode pajaknya setelah tiga dekade dinilai akan mempengaruhi perekonomian global. Rancangan undang-undang pajak (RUU Pajak) Republik ini bakal memperluas ketimpangan pendapatan hingga membengkaknya utang publik.



Menurut Peneliti Institute Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara, pengaruh reformasi kebijakan pajak AS lebih besar dibanding faktor kenaikan Federal Reserve atau The Fed. Kebijakan pajak baru tersebut dapat menimbulkan capital outflow hingga 2018.

"Capital outflow diprediksi terjadi hingga awal 2018. Tapi saya belum tahun perkiraannya berapa," kata Bhima saat dihubungi Medcom.id di Jakarta, Kamis, 21 Desember 2017.



Bhima menambahkan daya tarik reformasi pajak membuat negara berkembang yang sebelumnya banjir likuiditas paska krisis Eropa 2013 kini mulai pulang ke Amerika Serikat. Tercatat aliran capital flight mencapai Rp61 triliun selama enam bulan terakhir.



"Investor asing terus mencatat posisi jual hingga Desember," imbuh dia.



Kendati demikian, Bhima meyakini Bank Indonesia sudah menyiapkan langkah antisipasi untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang cenderung fluktuatif. Bank sentral dapat menggunakan cadangan devisa dalam menjaga stabilitas mata uang Garuda.



"Untuk kurs rupiah memang cenderung fluktuatif dengan tren melemah. Tapi BI masih ada di pasar dan menggunakan cadangan devisa untuk stabilkan rupiah," tandasnya.



Melansir Xinhua, Kamis 21 Desember, DPR pada Rabu memilih 224-201 untuk menyetujui paket pemotongan pajak senilai USD1,5 triliun, yang akan berdampak hampir pada setiap bagian dari ekonomi terbesar di dunia itu, bahkan mempengaruhi bisnis besar dan kecil, serta keluarga.



DPR mengeluarkan tagihan pajak pada Selasa siang, namun anggota Senat menemukan beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut melanggar peraturan anggaran, sehingga memaksa mereka untuk mencabutnya dan mengharuskan DPR untuk memilih kembali.



Senat tersebut secara sempit mengeluarkan RUU revisi pada Selasa tengah malam dengan perolehan suara 51-48. Sekarang RUU Pajak itu, tanpa dukungan dari Demokrat di Kongres, akan dikirim ke meja Trump untuk ditandatangani dalam beberapa hari mendatang dan mulai berlaku pada 2018.



"Dengan memotong pajak dan mereformasi sistem yang rusak, sekarang kita menuangkan bahan bakar roket ke dalam mesin ekonomi kita," kata Trump pada sebuah pernyataan setelah kongres terakhir.



Tagihan pajak final, menulis ulang undang-undang perpajakan AS sejak 1986, akan memotong tingkat pajak penghasilan badan menjadi 21 persen dari 35 persen saat ini dan menghasilkan pengurangan 20 persen untuk pendapatan bisnis seperti perseroan terbatas.



Ini akan menjaga pajak pendapatan individu, sementara menurunkan tingkat pendapatan individual tertinggi menjadi 37 persen dari 39,6 persen saat ini. Sebagian besar pemotongan pajak untuk individu dalam tagihan akan berakhir pada 2025.









(AHL)