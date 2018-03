US-ASEAN Business Council Puji Kemudahan Berbisnis Indonesia

Jakarta: Delegasi US ASEAN Business Council mengapresiasi kenaikan kemudahan berbisnis Indonsia. Tingkat kemudahan berbisnis atau ease of doing business (EODB) Indonesia pada 2018 naik dari posisi 91 ke 72.



"Ya kebanyakan ini apresasi atas apa yang sudah dilakukan dan dengan naiknya peringkat EODB kita," kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita usai mendampingi Presiden Joko Widodo bertemu dengan delegasi US ASEAN Business Council di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 13 Maret 2018.

Menurut dia, secara keseluruhan delegasi US ASEAN Business Council merespons positif pencapaian pemerintah Indonesia. Mereka berharap pencapaian itu bisa dipertahankan, bahkan ditingkatkan.



"Itu positif semuanya. Kemudian mereka menyampaikan beberapa komitmennya untuk tetap meneruskan prestasi," ucap dia.



Baca: Buktikan Indonesia Layak Investasi



Hal senada disampaikan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Menurut dia, secara keseluruhan, delegasi US ASEAN Business Council memuji Indonesia meski ada beberapa masukan yang diberikan.



"Mereka sangat puas dengan progres yang dibuat pemerintah," jelas Luhut.







(OGI)