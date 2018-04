ADB Ramal Rupiah Bergerak Stabil di 2019

Jakarta: Asian Development Bank (ADB) meramal nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) cukup stabil di 2019 atau berada di bawah Rp14.000 per USD. Sedangkan kurs rupiah pada 2018 tercatat fluktuatif dan masih bertengger di level Rp13.700 per USD.



"Kami masih proyeksikan di bawah Rp14.000 per USD walaupun tahun depan menantang," ujar Ekonom ADB Priasto Aji, ditemui di Kantor Perwakilan ADB di Indonesia, The Plaza Jakarta, Jakarta, Rabu, 11 April 2018.

Menurutnya Bank Indonesia (BI) akan mampu menahan pelemahan laju mata uang Garuda dengan berbagai kebijakan seperti melakukan intervensi pasar, menjaga inflasi, hingga menahan kenaikan suku bunga. Ia tidak menampik nilai tukar rupiah masih akan fluktuatif hingga 2019.







Adapun penguatan rupiah sementara ini, lanjutnya, lebih ditopang oleh stabilitas fundamental makroekonomi yang inklusif dan berkesinambungan. "Akan dibuat smooth karena BI punya banyak reserve untuk menahan laju rupiah yang masih diperkirakan naik dan turun," imbuh dia.



Mengutip data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) yang dipublikasikan Bank Indonesia, nilai tukar rupiah terhadap USD pada Rabu 11 April 2018 tercatat Rp13.747 per USD setelah sebelumnya nilai tukar rupiah tercatat Rp13.759 per USD.









(ABD)