Ekonomi RI Kuartal I-2018 Tumbuh 5,06%

Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I-2018 mencapai 5,06 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,01 persen.



Kepala BPS Suhariyanto mengungkapkan, secara kuartal ke kuartal (q to q) pertumbuhan ekonomi mengalami minus 0,42 persen akibat adanya kontraksi pada akhir 2017 di sektor konstruksi, pertambangan dan penggalian, transportasi dan pergudangan, administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial.

"Jadi ini lumayan bagus karena secara year to year tumbuh lebih baik. Hanya secara q to q saja mengalami kontraksi," katanya dalam sebuah jumpa pers di Gedung BPS, Jakarta, Senin, 7 Mei 2018.



Menurutnya beberapa sektor mendorong ekonomi tumbuh lebih baik dibandingkan kuartal tahun sebelumnya. Pertama dari sisi pengeluaran, dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga sebesar 8,09 persen diikuti komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 2,54 persen.



Kemudian berdasarkan lapangan usaha, sumber pertumbuhan PDB paling utama berasal dari industri pengolahan. Pada kuartal I-2018, industri pengolahan tumbuh sebesar 0,97 persen atau meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya.



"Dari sektor pengeluaran, ekonomi tumbuh didorong konsumsi rumah tangga dan dari sisi lapangan usaha didorong oleh industri pengolahan," imbuh dia.



Sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan I-2018 masih didominasi oleh Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 58,67 persen. Namun demikian ekonomi di wilayah timur Indonesia mulai tumbuh membaik seperti di Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.



"Kita harapkan pertumbuhan di wilayah timur akan terus positif dan mendorong ekonomi secara tahunan menjadi lebih baik," tambahnya.



Adapun secara global, sejumlah mitra dagang Indonesia juga mencatatkan pertumbuhan positif pada kuartal I-2018. Amerika Serikat mencatat pertumbuhan 2,9 persen atau lebih tinggi dibanding kuartal IV-2017 yang hanya sebesar 2,6 persen.



Selanjutnya, Singapura mencatatkan pertumbuhan 4,3 persen atau lebih tinggi dibanding kuartal IV-2017 yang sebesar 3,6 persen. Sementara itu, secara year to year pertumbuhannya hanya 2,5 persen.



"Hanya Tiongkok yang stagnan pertumbuhannya. Pada kuartal I-2018 pertumbuhan ekonominya tercatat 6,8 persen atau sama dibanding kuartal IV-2017. Namun masih lebih rendah dibanding kuartal I-2018 yang sebesar 6,9 persen," tutur Suhariyanto.



Suhariyanto berharap, pertumbuhan ekonomi ke depan bisa tumbuh lebih baik dengan memanfaatkan momentum tahunan seperti Ramadan, Idulfitri, Pilkada Serentak, dan Asian Games 2018.



"Kita berharap PE akan lebih tinggi lagi di triwulan berikutnya karena ada momen yang bisa memacu perekonomian," pungkas dia.









