Wimboh: BI akan Merespons Kenaikan The Fed Secara Cermat

Jakarta: Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso meyakini kenaikan The Federal Reserve (the Fed) bakal direspons secara cermat oleh Bank Indonesia Rapat Dewan Gubernur 27-28 Juni 2018. Suku bunga Amerika Serikat (AS) itu diketahui kembali naik sebesar 25 basis poin atau menjadi 1,75 persen hingga dua persen.



"Itu terserah BI, ia punya hitungan cermat kapan dan berapa harus dinaikkan," ungkap Wimboh di sela-sela acara open house di kediamannya, Jalan Aditiawarman, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat, 15 Juni 2018.

Namun Wimboh enggan mengomentari potensi kenaikan BI 7 Days Repo Rate yang kini berada di level 4,75 persen atau mengalami kenaikan 50 basis poin pada bulan lalu. Menurutnya, berbagai potensi sudah harus diantisipasi sejak dini oleh dunia usaha khususnya sektor riil.



"Sektor riil harus bisa juga antisipasi dan buat dirinya imune terhadap dinamika yang ada," imbuh dia.



Wimboh menambahkan bila BI terpaksa menaikkan suku bunga maka tak serta merta berdampak secara langsung pada bunga kredit. Pasalnya, selama likuiditas terjaga maka tak ada ruang bagi perbankan untuk menaikkan bunga kreditnya.



"Iya likuiditas masih terjaga tentu kenaikan suku bunga tidak instan sehingga semua orang dan industri bisa mempersiapkan diri biar dampaknya smooth tidak mengagetkan," tegas dia.



Sebelumnya, Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau The Federal Reserve (the Fed) kembali menaikkan suku bunganya sebesar 25 basis poin menjadi 1,75 persen hingga dua persen. Kenaikan suku bunga acuan ini mengindikasikan perekonomian Amerika Serikat (AS) yang semakin baik. Namun membaiknya perekonomian AS justru berdampal negatif terhadap perekonomian global.









(AHL)