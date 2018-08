Pemerintah Terus Cermati Prospek Pasar Utang di Tengah Gejolak Ekonomi

Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan terus mencermati prospek pasar utang di tengah gejolak ekonomi global. Hal itu akan menjadi pertimbangan pemerintah ketika akan melakukan utang.



Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan gejolak ekonomi yang terjadi beberapa waktu ini merupakan fenomena global yang terjadi di banyak negara. Gejolak ekonomi global juga memberi pengaruh terhadap prospek utang nasional.

"Bisa dilihat, karena kebijakan ekspansif fiskal Amerika Serikat (AS), yang artinya berdampak kepada kenaikan US treasury, saat ini diperkirakan sudah mencapai 2,9 persen sehingga mengakibatkan adanya outflow di emerging market," kata Luky di Gedung BEI, Jakarta, Senin, 20 Agustus 2018.



Selain itu, Luky mengatakan penguatan mata uang Negeri Paman Sam juga memberi dampak pada melemahnya mata uang dunia, termasuk rupiah yang kemudian merembet pada prospek utang di masa depan.



"Jadi fenomena itu, terjadi adanya kenaikan cost of fund misalnya, termasuk di emerging market," ucap dia.



Menurutnya, gejolak ekonomi global seperti itu akan dicermati dan diwaspadai oleh pemerintah dalam menerbitkan atau melakukan rencana utang.



"Itu yang kita perhitungkan saat ini, itu fenomena global yang terjadi di mana pun juga," imbuh dia.









(AHL)