Inflasi tak Terpengaruh Pelemahan Rupiah

Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut pelemahan rupiah yang terjadi beberapa waktu lalu tidak berpengaruh terhadap inflasi. Rendahnya inflasi Mei 2018 lebih disebabkan oleh terkendalinya harga pangan bergejolak (volatile food) berkat upaya pemerintah.



Pada Mei 2018, inflasi tercatat sebesar 0,21 persen atau lebih rendah dibanding tahun lalu, meski sedikit naik dari bulan sebelumnya. Secara tahun kalender atau (ytd) inflasi tercatat sebesar 1,30 persen, sedangkan secara tahun ke tahun (yoy) inflasi tercatat 3,23 persen.

"Sepertinya enggak (pengaruh rupiah terhadap inflasi). Jadi penurunan inflasi di sini lebih karena terkendalinya harga pangan," kata Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Dr Sutomo, Jakarta Pusat, Senin, 4 Juni 2018.



Dirinya menambahkan, depresiasi terhadap rupiah beberapa waktu lalu sudah mereda dengan langkah antisipatif dari Bank Indonesia (BI). Bahkan Senin pagi rupiah telah mengalami penguatan hingga mencapai Rp13.800-an per dolar Amerika Serikat (USD).



"Biasanya depresiasi berpengaruh kalau terjadi lama, paling lama setahun dan depresiasinya dalam. Kalau dilihat di sini depresiasinya enggak dalam," jelas dia.



Melansir Bloomberg, rupiah menguat ke level Rp13.871 per USD dibandingkan pembukaan perdagangan, Rp13.871 per USD. Pada pagi ini, gerak rupiah ada di level Rp13.126-Rp14.213 per USD. Sementara itu year to date return (ytd) tercatat sebesar 2,52 persen.



Berdasarkan data Yahoo Finance, rupiah menguat ke level Rp13.870 per USD, mencapai 18 poin atau setara 0,13 persen. Sementara berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia, Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah pada pekan lalu diperdagangkan ke level Rp13.951 per USD.









(AHL)