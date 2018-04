Menkeu Respons Yield Obligasi Pemerintah Tembus 7%

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati masih mengamati dinamika perkembangan ekonomi global dan tak mau terburu-buru mengambil langkah termasuk mengaktifkan bond stabilization framework terhadap kenaikan yield surat utang negara (SUN) yang menembus level tujuh persen.



Ani -sapaan akrab dirinya- mengatakan pihaknya bersama anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yakni Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) masih akan mengamati perkembangan di masing-masing institusi untuk nantinya bisa mengambil tindakan.

"Masing-masing anggota KSSK akan laporkan dan kita akan lihat dinamika yang sekarang ini terjadi, apa respons yang harus kita lakukan secara bersama-sama dan masing-masing," kata Ani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 26 April 2018.



Seperti diketahui, yield obligasi pemerintah Indonesia bertenor 10 tahun naik hingga menembus level tujuh persen. Yield yang meningkat mengindikasikan harga obligasi di pasar yang turun seiring dengan lemahnya permintaan. Hal ini seiring dengan peningkatan yield US Treasury atau surat utang AS 10 tahun yang naik dan sempat menembus level tiga persen atau yang pertama kalinya sejak Januari 2014.



Dengan kondisi tersebut, dirinya menyadari perubahan tersebut perlu diantisipasi, karena sebagai negara terbesar apapun yang terjadi di AS akan mempengaruhi seluruh dunia, termasuk Indonesia.



"Tentu kita harus menimbang dari sisi kemungkinan kenaikan biaya dari bunga utang, kita masih akan lihat proyeksi pembiayaan masih tetap akan cukup comfortable," jelas dia.





(SAW)