BI: Posisi Investasi Internasional Turun ke USD343,4 Miliar

Jakarta: Bank Indonesia (BI) mencatat Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia mencatat net kewajiban menjadi USD343,4 miliar atau 34,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) di kuartal III-2017. Angka itu mengalami penurunan bila dibanding posisi net kewajiban USD348,1 miliar per kuartal II-2017.



"Penurunan net kewajiban PII Indonesia tersebut disebabkan oleh peningkatan posisi AFLN yang lebih besar dari peningkatan posisi Kewajiban Finansial Luar Negeri (KFLN)," ungkap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Agusman, dalam siaran persnya Kamis, 28 Desember 2017.

Dia mencatat posisi AFLN Indonesia pada akhir kuartal III-2017 naik 3,2 persen (qtq) atau sebesar USD10,3 miliar menjadi USD329,8 miliar. Kenaikan tersebut terutama didorong oleh meningkatnya cadangan devisa sejalan dengan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang mencatat surplus dalam jumlah besar pada kuartal III-2017.



Selain itu, kenaikan posisi AFLN juga bersumber dari peningkatan posisi aset investasi langsung, investasi portofolio, dan investasi lainnya. Kenaikan posisi AFLN pada periode laporan juga dipengaruhi oleh faktor revaluasi positif atas aset finansial luar negeri dalam bentuk non-dolar AS sejalan dengan pelemahan dolar AS terhadap sebagian besar mata uang utama dunia.



Agusman melanjutkan posisi KFLN Indonesia pada akhir kuartal III-2017 naik 0,8 persen (qtq), atau sebesar USD5,5 miliar menjadi USD673,2 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh besarnya aliran masuk modal asing dalam bentuk investasi langsung dan investasi portofolio seiring dengan optimisme terhadap kinerja ekonomi domestik dan menariknya imbal hasil aset finansial domestik.



"Peningkatan posisi KFLN lebih lanjut tertahan oleh faktor revaluasi negatif atas nilai aset finansial domestik seiring menguatnya dolar AS terhadap rupiah," jelas Agusman.



Dia menambahkan, BI memandang perkembangan PII Indonesia pada kuartal III-2017 cukup sehat. Meski demikian, bank sentral tetap mewaspadai risiko net kewajiban PII terhadap perekonomian.



"Ke depan, Bank Indonesia meyakini kinerja PII Indonesia akan semakin baik sejalan dengan terjaganya stabilitas perekonomian dan berlanjutnya pemulihan ekonomi Indonesia yang didukung oleh konsistensi dan sinergi bauran kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan reformasi struktural," tutur dia.





(AHL)