Simpanan Wajib Perbankan ke BI Diperlonggar

Jakarta: Bank Indonesia (BI) melonggakan simpanan wajib perbankan di bank sentral sebagai bagian dari mendorong fungsi intermediasi dan pengelolaan likuiditas perbakan.



Pelonggaran tersebut diputuskan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) untuk mempercepat implementasi Giro Wajib Minimum (GWM) rata-rata sebagai kelanjutan dari reformasi kerangka operasional kebijakan moneter dalam rangka meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, mendukung fleksibilitas manajemen likuiditas perbankan, dan sekaligus mempercepat pendalaman pasar keuangan.

"Sifatnya mempercepat reformasi kerangka operasi moneter kita," kata Asisten Gubernur dan Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia (BI), Dody Budi Waluyo, di Perkantoran BI, Jakarta Pusat, Kamis, 18 Januari 2018.



Dari total GWM Rupiah bank umum konvensional sebesar 6,5 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK), porsi GWM Rata-rata diperlonggar dari 1,5 persen menjadi 2 persen dari DPK. Sementara, dari total GWM Valas bank umum konvensional sebesar 8 persen dari DPK, porsi GWM rata-rata mulai diberlakukan sebesar 2 persen dari DPK.



Untuk bank umum syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), kata Dody, dari total GWM Rupiah sebesar lima persen dari DPK, porsi GWM rata-rata mulai diberlakukan sebesar dua persen dari DPK. Adapun penerapan GWM rata-rata untuk bank konvensional yakni 16 Juli 2018. Sementara untuk yang perbakan syariah yakni 1 Oktober 2018.



Selain itu, dalam rangka mendorong fungsi intermediasi dan pengelolaan likuiditas perbankan, RDG memutuskan untuk menyempurnakan kebijakan makroprudensial melalui pemberlakuan dua ketentuan.



Pertama, mengubah ketentuan Loan to Funding Ratio (LFR) bagi Bank Umum Konvensional (BUK) dan ketentuan Financing to Deposit Ratio (FDR) bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dengan target kisaran 80-92 persen serta memperluas komponen kredit/pembiayaan yang memasukkan Surat-Surat Berharga (SSB) yang dibeli oleh bank dan memperluas komponen simpanan dengan memasukkan SSB yang diterbitkan oleh BUS dan UUS.



"Kita ubah tadi yang LFR. Dia bisa kumpulkan dana dengan menerbitkan surat berharga. kita perluas dgn memasukkan surat berharga yang dibeli, tapi hanya untuk korporasi. Jadi ada pembiyaan ke sektor riil dalam bentuk kredit atau surat berhaga yang dibeli perusahaan. tapi ini harus rating dan public offering," kata Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Filianingsih Hendarta.



Kedua, mengubah ketentuan GWM sekunder bagi BUK menjadi Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) dan memberlakukan PLM bagi BUS dengan besaran empat persen dari DPK, dengan disertai fleksibilitas sebesar dua persen dari DPK dapat direpokan kepada Bank Indonesia dalam kondisi tertentu untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank. Kedua instrumen makroprudensial tersebut bersifat countercyclical yang dapat disesuaikan sejalan dengan siklus ekonomi dan keuangan.







(SAW)