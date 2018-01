Kelola Blok Mahakam, Ini Harapan kepada Pertamina

Jakarta: Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Nasyirul Falah Amru mencermati amanat pengelolaan Blok Mahakam kepada PT Pertamina (Persero) membuat perusahaan pelat merah di sektor energi itu mendapat tambahan kekayaan dengan nilai hingga tujuh miliar dolar AS atau setara Rp100 triliun. Oleh karena itu, ia meyakini pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga tahun depan, 2019.



Ia menjelaskan, dengan peningkatan aset sebesar itu maka Pertamina punya modal yang amat cukup untuk penundaan kenaikan harga BBM dalam setahun. "Apa perlu pertamina menaikkan harga BBM? Tidak perlu," tegas Falah dalam keterangan tertulis, Selasa 2 Januari 2018.



Jika hal ini dilakukan, menurut Falah, pemerintah akan menerima banyak manfaat. Antara lain, kestabilan dalam bidang ekonomi bahkan bisa jadi ekonomi semakin menggeliat. "Selain itu juga akan meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap kinerja pemerintah," kata Falah.



Falah pun memuji kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan yang makin lebih baik. Hal ini ditunjukkan dengan kesuksesannya membuat performa Pertamina memuaskan sepanjang tahun 2017, termasuk capaian Blok Algeria.



"Itu adalah capaian luar biasa dan menunjukkan kredibilats sebagai perusahaan BUMN setara dengan perusahan migas lain di dunia. Capaian (Pertamina) ini tentunya atas arahan Menteri Ignatius Jonan," kata Falah.







Sebelumnya, Pertamina resmi menjadi pengelola Blok Mahakam per 1 Januari 2018. Hal ini menandakan penegakan kedaulatan negara Indonesia mengingat sudah 50 tahun area penambangan minyak dan gas bumi yang berada di Delta Mahakam, Kalimantan Timur itu dikuasai asing: PT Total E&P Indonesie (TEPI) yang berinduk pada Total SA, perusahaan asal Perancis.



Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat produksi minyak dan kondensat sebesar 52 ribu barel minyak per hari dan 1.360 juta kaki kubik gas bumi per hari.



Menurut SKK Migas, potensi di Blok Mahakam masih cukup menjanjikan. Cadangan terbukti per 1 Januari 2016 sebesar 4,9 TCF gas, 57 juta barel minyak dan 45 juta barel kondensat.



Direktur Hulu Pertamina, Syamsu Alam, menyatakan pihaknya pmenargetkan produksi blok Mahakam mencapai 42,01 ribu barel minyak dan 916 MMSCFD per hari. Hal itu sudah berdasarkan persetujuan rencana program dan anggaran (Work Plan & Budgeting/WPNB) PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) selaku anak usaha Pertamina selama 2018.



(ADM)