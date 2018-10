Mengubah Masa Depan Ekonomi di World Expo Dubai

Jakarta: Gelaran pameran dagang terbesar di dunia atau World Trade Expo di Dubai pada 2020 mendatang dinilai membawa angin segar untuk pengembangan ekonomi kreatif Indonesia. Keberhasilan ide dan inovasi produk diyakini bakal mengubah masa depan perekonomian negara.



President Director PT Samudra Dyan Praga Hariman T Zagloel mendapat kepercayaan pemerintah untuk mengelola persiapan tanpa menggunakan anggaran negara. Selama dua tahun industri lokal bakal dilibatkan pada ajang yang telah ada sejak ratusan tahun ini.

"Expo dunia ini sudah teruji bahwa manfaatnya besar. Pertama kali sudah ada sejak 1800-an di London ternyata manfaatnya besar untuk negara dan juga sektor usaha di setiap negara," ucap Hariman saat berbincang dengan Medcom.id, Kamis, 25 Oktober 2018.



Hariman memaparkan dalam catatan sejarah, negara maju mulai merintis perkembangan ekonominya dari pemasaran produk yang dimulai dari World Expo. Kesuksesan inovasi produk yang dilakukan turut membawa wajah negaranya sebagai pionir gaya hidup masyarakat dunia.



"Jepang aktif diakhir 1960-an di World Expo yang akhirnya jadi tuan rumah di akhir 1970. Efeknya image mereka tentang Jepang ada dalam produk kemasan kaleng juga industri otomotif dan elektronik," ungkapnya.



Produk sederhana khas suatu negara lainnnya seperti produk kuliner juga bisa merambah pasar dunia. Bukti nyata manfaat ajang world expo ini mengubah nilai tambah produk tersebut. Industri yang ditampilkan pun langsung dikenal investor mancanegara hingga akhirnya membuat kontrak kesepakatan dagang.



"Teknologi-teknologi sekarang yang kita pakai itu mulainya dari expo, sampai yang sderhana seperti hotdog, burger dan french fries, kita tidak pernah terpikir zaman dulu asalnya produk itu dibuat di rumah kemudian menjadi value komersial yang tinggi," bebernya.



Menurut Hariman, kunci dari keberhasilan produk bernilai tambah ada pada aktifitas perdagangan yang terus berkelanjutan. Selain itu, kata dia, sebuah produk juga perlu memiliki daya tarik yang dapat diterima pasar global.



"Event ini sangat-sangat penting dan krusial, world expo itu tidak hanya sekadar pameran barang-barang tapi yang lebih penting adalah idea dan image sebuah negara. Industri yang dihasilkan ini bisa menyelesaikan sebuah permasalahan dunia, masa depan yang bisa mengubah dunia itu mulai di situ," paparnya.



Hariman sangat yakin inovasi produk industri kecil hingga besar di Tanah Air mampu bersaing di pasar dunia. Momentum ajang ini perlu dimanfaatkan maksimal lantaran World Trade Expo di Dubai 2020 yang mengusung tema 'Connecting Mind Creating The Future' ini bakal dihadiri 25 juta pengunjung.



"Marilah kita sebagai warga dunia menciptakan masa depan lebih baik dengan cara masing-masing. Ini tantangan untuk kalangan milenial juga," pungkas dia.





