Pemerintah Berusaha Lepas Ketergantungan dari APBN

Nusa Dua: Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendorong skema pembiayaan inovatif dan kreatif. Upaya ini dilakukan agar pembiayaan tersebut tidak bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semata, sehingga menjamin ketahanan fiskal tetap terjaga dengan mendorong peningkatan partisipasi pihak di luar pemerintah.



Untuk itu, Kemenkeu menginisiasi beberapa skema pembiayaan inovatif dan kreatif dengan bentuk Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Pihaknya juga menugaskan BUMN di bawah Kemenkeu untuk menyalurkan pembiayaan dengan skema blended finance.

"Salah satu tujuan yang ingin dicapai dari implementasi skema pembiayaan yang inovatif dan kreatif adalah untuk mencapai target pembangunan, namun tetap menjaga agar APBN tetap sehat dan akuntabel," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Melia Hotel, Nusa Dua, Bali, Senin, 8 Oktober 2018.



Dalam rangkaian kegiatan Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF)-Bank Dunia dilakukan penandatangan dan peluncuran beberapa proyek pembiayaan. Salah satunya adalah satu proyek di bawah PT Indonesia Infrastructure Finance, yaitu Konsorsium PT Nusantara Infrastructure Tbk-PT Acset Indonesia Tbk-PT Adhikarya (Persero) Tbk untuk Toll JORR III Cikunir-Ulujami.



Selain itu, ada dua proyek di bawah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), yakni Fasilitas Pembiayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) Ekspor kepada PT Gema Ista Raya, Agreement Signing antara Eximbank dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk pada Financing Support of Construction Business in Africa through National Interest Account Program (NIA).



Dirinya menambahkan BUMN dan instansi di bawah Kementerian Keuangan diharapkan dapat memainkan peran penting sebagai instrumen fiskal. BUMN-BUMN ini sekaligus menjadi aktor pembiayaan kreatif untuk mengimplementasikan Value for Money dalam upaya mengakselerasi pembangunan nasional.



"BUMN dan instansi di bawah Kementerian Keuangan diharapkan terus meningkatkan sinergi antar sesama, dan juga bersinergi dengan Kementerian/instansi lain dan pemerintah daerah. Sinergi sangat dibutuhkan untuk mengimplementasikan skema pembiayaan inovatif dan kreatif secara optimal," pungkasnya.









(SAW)