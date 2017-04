BNP Paribas Prediksi Pertumbuhan Ekonomi 5,05% di Kuartal I-2017

Metrotvnews.com, Jakarta: PT BNP Paribas Investment Partner menyebutkan optimismenya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk sepanjang tahun ini. Pada kuartal I-2017 ini pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai level 5,05 persen year on year (yoy).



Direktur dan Head of Equity BNPP IP, Aliyahdin Adi mengatakan, pertumbuhan ekonomi tahun ini akan lebih baik dari tahun lalu. Bahkan pertumbuhan yang stabil ini memberi peluang bagi masuknya investor yang untuk mau berinvestasi di pasar modal Indonesia.

"Walaupun 2016 sempat diwarnai ketidakpastian, kami melihat perekonomian Indonesia akan berangsur membaik, dengan laju pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat di 2017. Kami mengajak para investor untun terus memantau perkembangan pasar modal beserta peluangnya di 2017 ini," ujarnya di Gedung WTC I, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis 6 April 2017.Perekonomian Indonesia dinilai menunjukan perbaikan yang tercermin melalui peningkatan pertumbuhan cadangan devisa luar negeri Indonesia sebesar 13 persen menjadi USD114 miliar per Februari 2017. Sementara nilai tukar relatif stabil di kisaran Rp12.950 hingga Rp13.700 per USD pada satu tahun terakhir.Selain itu, aliran dana asing yang masuk ke pasar obligasi pemerintah Indonesia juga meningkat 17,7 persen mencapai Rp692 triliun per Februari 2017. Sedangkan tingkat inflasi dan suku bunga yang rendah saat ini berlangsung diharapkan mampu mendongkrak daya beli masyarakat.Sementara itu, program tax amnesty yang berakhir pada Maret 2017 lalu juga diharapkan dapat membantu pemerintah mencapai target penerimaan pajak dalam jangka pendek dan memperkuat Anggaran Pendapatan dan Penerimaan Negara (APBN) ke depannya."Faktor eksternal dari Amerika Serikat (AS), termasuk kenaikan suku bunga acuan AS yang terakhir tidak terlalu berdampak pada pasar modal Indonesia. Sejauh ini dampak yang ditimbulkan oleh pasar global cenderung tidak berlangsung lama," pungkas dia.(SAW)