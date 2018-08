Kepastian Capres-Cawapres Beri Sentimen Positif bagi Perekonomian

Mikro Kuartal II-2018 Ekonomi DKI Jakarta Tumbuh Melambat 5,93% Selasa, 07 Aug 2018 10:35 BI Kantor Perwakilan (KPw) Provinsi DKI Jakarta menyebutkan perekonomian DKI Jakarta pada kuartal II-2018 melambat dibandingkan de…

Makro Ekonomi Kuartal II-2018 Tumbuh 5,27% Senin, 06 Aug 2018 11:59 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2018 sebesar 5,27 persen secara year on ye…

Makro Jelang Rilis BPS, Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Ditaksir Lebih Tinggi Senin, 06 Aug 2018 09:40 Badan Pusat Statistik (BPS) akan merilis data realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal II-2018 Senin, 6 Agustus 2018 ini.

Makro BI Prediksi Pertumbuhan Ekonomi 5,15% di Kuartal II-2018 Jumat, 03 Aug 2018 18:24 Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2018 sebesar 5,15 persen secara tahunan a…

Makro Aturan Pajak Pertambangan Mineral Baru akan Tingkatkan Penerimaan Negara perpajakan Kamis, 09 Aug 2018 23:09 Kamis, 09 Aug 2018 23:09 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Bidang Usaha Pert…

Makro Menkeu Bantah Rencana Penghentian Tunjangan Guru tunjangan hari raya Kamis, 09 Aug 2018 20:13 Kamis, 09 Aug 2018 20:13 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membantah rencana penghentian tunjangan guru di daerah.

Makro BI-Bank Sentral Australia Perpanjang Kerja Sama Pertukaran Mata Uang bank indonesia Kamis, 09 Aug 2018 14:35 Kamis, 09 Aug 2018 14:35 Bank Indonesia dan Reserve Bank of Australia sepakat untuk memperpanjang kerja sama Bilateral Local Currency Swap Arrangement (BCS…

Makro Kemenkeu Masih Kaji Penerbitan Panda Bond utang luar negeri Kamis, 09 Aug 2018 09:46 Kamis, 09 Aug 2018 09:46 Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku masih akan mengkaji penerbitan obligasi atau Surat Berharga Negara (SBN) dalam denominasi …

Makro Jokowi Teken Aturan Pajak Baru bagi Pengusaha Tambang Mineral pertumbuhan ekonomi Kamis, 09 Aug 2018 07:17 Kamis, 09 Aug 2018 07:17 Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken payung hukum mengenai perlakuan pungutan negara bagi pelaku usaha di sektor pertambang…

Makro Ajang Internasional Diragukan Mampu Dorong Ekonomi RI ekonomi indonesia Rabu, 08 Aug 2018 15:41 Rabu, 08 Aug 2018 15:41 Institute for Development of Economic and Finance (Indef) meragukan ajang internasional yang akan diselenggarakan di Indonesia aka…

Makro Dorong Ekspor, Indonesia Perlu Bersaing dengan Negara Kompetitor ekspor Rabu, 08 Aug 2018 15:35 Rabu, 08 Aug 2018 15:35 Institute for Development of Economic and Finance (Indef) menilai Indonesia perlu bersaing dengan negara kompetitor untuk meningka…

Makro Indef Perkirakan Ekonomi Indonesia Turun di Kuartal III-2018 pertumbuhan ekonomi Rabu, 08 Aug 2018 13:16 Rabu, 08 Aug 2018 13:16 Institute for Development of Economic and Finance (Indef) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi di kuartal II-20…