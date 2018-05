Assessment Keanggotaan Indonesia, Presiden FATF Sambangi Sri Mulyani

Jakarta: Presiden Financial Action Tax Force (FATF) atau Kelompok Kerja Aksi Keuangan untuk Pencucian Uang Santiago Otamendi menyambangi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Rabu, 9 Mei 2018.



Pantauan Medcom.id, Santiago tiba di Kementerian Keuangan sekitar pukul 12.15 WIB. Saat tiba, Santiago disambut oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara. Dalam pertemuan ini, hadir juga Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti mengatakan kedatangan Santiago dan jajarannya bertujuan untuk melakukan penilaian (assessment) terhadap keinginan Indonesia menjadi anggota FATF.



"Kedatangan mereka untuk assessment keanggotaan," kata Frans pada Medcom.id.



Sebelumnya, Indonesia tengah mempersiapkan diri untuk masuk menjadi anggota FATF. Berdasarkan hasil Sidang FATF pada 23 Juni lalu di Valencia yang dipimpin oleh Presiden FATF kala itu, Juan Manuel Vega-Serrano yang didukung oleh mayoritas peserta sidang, memutuskan untuk segera memproses keanggotaan Indonesia dalam FATF yang akan digelar di Sidang Pleno FATF di Argentina Oktober 2018.



Dalam surat resmi pada 29 Juni lalu yang dikirimkan oleh Juan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, disebutkan bahwa:



"At its Plenary meeting in Valencia from 21-23 July, I informed members of your letter. I am delighted to inform you that this received unanimous support and that the Plenary agreed that membership should be open to Indonesia."



Aplikasi Indonesia yang didukung secara bulat oleh 37 anggota FATF, memiliki arti strategis karena FATF adalah suatu forum kerja sama antarnegara yang bertujuan menetapkan standar global rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta hal-hal lain yang mengancam sistem keuangan internasional.





