BI Waspadai Dampak Konflik Suriah terhadap Perekonomian RI

Jakarta: Bank Indonesia (BI) mewaspadai dampak konflik yang terjadi di Suriah terhadap perkenomian Indonesia. Salah satu dampak yang ditumbulkan dari ketegangan di Timur Tengah tersebut adalah meningkatnya volatilitas pasar keuangan global.



Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo mengatakan bank sentral tak hanya mewaspadai ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Apalagi sebelum ini terjadi ketegangan politik di Asia Timur terkait konflik Amerika Serikat dan Korea Utara yang ketegangannya mulai mereda.

"Apapun yang terjadi di geopolitik global akan mempengaruhi jalur keuangan global misal volatilitas pasar keuangan global dan menganggu aliran perdagangan global. Dan semua itu akan berpengaruh ke ekonomi Indonesia," ujarnya di Gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis, 19 April 2018.



Dirinya menambahkan proses normalisasi kebijakan moneter AS terus berlanjut dalam bentuk kenaikan suku bunga Fed Fund Rate dan pengurangan neraca bank sentral, inward oriented trade policy. Ini menyebabkan naiknya volatilitas di pasar keuangan serta menurunkan volume perdagangan dan pertumbuhan ekonomi dunia.



"Pertumbuhan ekonomi global 2018 diperkirakan semakin kuat, meskipun terdapat beberapa risiko yang perlu dicermati. Peningkatan pertumbuhan ekonomi global bersumber dari perbaikan ekonomi negara maju dan negara berkembang yang terus berlanjut," jelas dia.



Di negara maju, pertumbuhan ekonomi AS pada 2018 diprakirakan lebih tinggi dan diikuti inflasi yang meningkat. Penguatan ekonomi AS ditopang oleh investasi dan konsumsi yang menguat seiring dampak stimulus fiskal. Sementara itu, ekonomi Eropa diperkirakan tumbuh lebih baik didukung peningkatan konsumsi dan kebijakan moneter yang akomodatif.



Di negara berkembang, ekonomi Tiongkok diperkirakan tetap tumbuh cukup tinggi didorong oleh kenaikan konsumsi, di tengah investasi yang melambat seiring dengan proses rebalancing ekonomi. Prospek pemulihan ekonomi global yang membaik tersebut akan meningkatkan volume perdagangan dunia yang berdampak pada tetap kuatnya harga komoditas global, termasuk minyak pada 2018.











(SAW)