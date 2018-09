Rupiah Bisa Dikendalikan Walau Suku Bunga The Fed Naik

Yogyakarta: Ekonom Tony Prasetyantono meyakini bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve System atau The Fed, akan menaikkan suku bunga. Namun, ia tak bisa memastikan berapa kali suku bunga akan dinaikkan.



Dosen di Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM) ini menyatakan, rencana menaikkan suku bungai itu untuk menekan inflasi di AS.

"Kalau suku bunga 2 persen, inflasi 2,9 persen, suku bunga harus dinaikkan hingga 3 persen," ujarnya di Yogyakarta, Sabtu malam, 22 September 2018.



AS diperkirakan menaikkan suku bunga sebanyak dua kali tahun ini. Sementara, penaikkan suku bunga dimungkinkan bisa tiga kali. Damppak suku bungan The Fed ini bisa dikendalikan Bank Indonesia.



"Saran saya, BI harus menaikkan lagi suku bunga. Suku bunga 5,6 persen belum cukup menahan investor. Selain itu, (kebijakan) harus bisa menahan orang borong dolar, meskipun itu tak cukup," katanya.



Pemerintah harus bisa mengerem belanja dalam bentuk dolar. Tony juga mengingatkan pemerintah untuk hati-hati dalam membangun infrastruktur.



"Pembangunan infrastruktur harus disesuaikan," ujarnya.



Ia berkaca pada negeri Jiran, Malaysia. Saat awal Mahatir Mohamad perdana menjabat, kemudian menemui pemerintah Tiongkok. Dalam pertemuan itu, Malaysia memutuskan menghentikan proyek kereta cepat Kuala Lumpur-Singapura karena dinilai tak efisien secara ekonomi.



"Kereta cepat di seluruh dunia tak ada efisien kalau jaraknya seperti 124 kilometer. Di Jepang, (kereta cepat) Tokyo-Osaka (jaraknya) 400 kilometer. Cina, menghubungkan Beijing-Shanghai," kata dia.



Ia menambahkan, bisa atau tidak dikendalikan saat penaikkan suku bunga oleh The Fed tergantung respons pemerintah. "Saya merasa (menaikkan) suku bunga belum cukup menahan depresiasi rupiah," ungkapnya.









