Ekonomi Digital Bisa Kurangi Ketimpangan di Daerah

Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan perkembangan digitalisasi ternyata tak hanya memberikan pengaruh negatif, tetapi bisa berdampak positif bagi perekonomian Indonesia terutama untuk mengurangi ketimpangan.



"Ekonomi digital bisa mengurangi ketimpangan di daerah," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro Bambang, dalam acara Indonesia Development Forum 2018, di Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Maret 2018.

Misalnya, Bambang mencontohkan, ketimpangan di daerah yang masyarakatnya banyak berprofesi sebagai petani dan nelayan. Bambang mengatakan dua profesi tersebut masuk dalam kategori kelompok paling miskin.



Padahal, kata Bambang, hasil dari pertanian dan perikanan merupakan produksi utama di Indonesia dan bisa dikatakan harga dari produk di sektor tersebut tidak murah. Namun dalam kenyataannya penghasilan yang diterima petani dan nelayan tergolong kecil.







"Jadi ada yang salah kalau petani dan nelayan itu masih tergolong miskin, tapi harga komoditas yang mereka miliki bisa dibilang tidak murah. Berarti ada someone in between yang membuat pendapatan petani menurun, tapi harga meningkat," ujar Bambang.



Seseorang yang dimaksud dalam hal ini yakni hadirnya middleman atau tengkulak yang menadah hasil dengan membeli berdasarkan harga terendah, namun menjual dengan harga yang tinggi. Hadirnya tengkulak selama ini merugikan petani dan konsumen.



Sebenarnya, kata Bambang, solusi atau cara cepat untuk membenahi tata niaga yakni dengan menghilangkan tengkulak, namun realitanya tak mudah dilakukan. Sebab ketika tengkulak hilang, petaninya tak bisa menjual produksi karena tak ada pihak penyambung.



Mantan Menteri Keuangan ini mengatakan dengan adanya digital ekonomi dan dampaknya telah terlihat di beberapa daerah, di mana tengkulak masih ada namun petani lebih memiliki daya tawar (bargaining power) yang lebih kuat. Hal itu karena petani tidak bisa dibohongi lagi oleh tengkulak terkait harga.



"Kalau petani menghasilkan jagung, misalkan, maka dia tahu sebenarnya harga jagung di pasaran berapa. Harga jagung internasional berapa kalau mau diekspor. Jadi enggak bisa nanti middleman-nya menekan petani," tutur dia.







Dengan adanya digitalisasi, lanjut Bambang, juga bisa menjadi jembatan bagi petani untuk menjual langsuung ke pedagang beras tanpa melalui perantara tengkulak. Petani dan pedagang bisa sama-sama terhubung melalui aplikasi yang ada di ponsel yang menginformasikan terkait bahan pangan.



Misalkan A adalah pedagang beras kelas menengah, selama ini A tahu informasi beras dari middleman, ke depannya A sebagai pedagang beras langsung dapat informasi langsung ada koperasi petani X di Sumatera Utara baru panen sekian ton. Berarti A bisa cari beras dari Sumatera Utara.



"Jadi artinya kehadiran digital ekonomi bisa memperpendek rantai perdagangan yang selama ini membebani produsen dan konsumen. Jadi jangan sampai yang capai menanam petani, yang harus ngeluarin uang adalah konsumen, tapi yang paling kaya adalah bukan dua-duanya (middleman). Ini yang bisa diatasi kalau digital ekonomi bekerja dengan baik," kata Bambang.



Selain itu, pengurangan ketimpangan dengan hadirnya digitalisasi yakni dengan mengembangkan distance learing atau pendidikan jarak jauh serta telemedicine atau akses pendidikan kesehatan.



"Kita ingin melakukan ini karena teknologinya sudah semakin baik dan kita ingin memberikan akses yang lebih baik pada masyarakat. Jadi tujuannya bukan gagah-gagahan, semua jadi digital, tapi lebih kepada bagaimana memperbaiki akses," tukas dia.



Dalam kesemparan yang sama, Charge d'Affaires dari Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia Allaster Cox menambahkan, perkembangan teknologi digital bisa memberikan kekuasaan penuh bagi masyarakat miskin.



"Diharapkan lewat IDF 2018 ada gagasan baru dalam menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan kekuasaan di daerah terpencil, untuk meningkatkan keadaan ekonomi mereka," pungkas Allaster.









(ABD)