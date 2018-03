Ketua DPR Benarkan Perry Warjiyo Calon Tunggal Gubernur BI

Jakarta: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo membenarkan calon tunggal Gubernur Bank Indonesia yang diusulkan Presiden Joko Widodo ke DPR. Calon tunggal tersebut yakni Perry Warjiyo, yang saat ini masih menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia.



"Kami telah terima surat Presiden terkait Gubernur BI. Presiden memyampaikan hanya satu nama yaitu saudara Perry untuk dilanjutkan dengan mekanisme DPR," kara Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 5 Maret 2018.

Bambang mengatakan, setelah nama tersebut diusulkan, dirinya menyerahkan proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) Perry pada Komisi XI DPR.



"Kami agendakan besok akan rapat di Badan Musyawarah, lalu rapat internal di Komisi XI untuk menentukan waktu fit and proper test," jelas Politikus Partai Golkar ini.



Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengirimkan surat ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berisi nama calon Gubernur Bank Indonesia (BI) yang akan menjalani fit and proper test guna menggantikan Agus Martowardojo yang habis masa jabatannya pada 23 Mei 2018. Nama yang dikirimkan Jokowi hanya satu calon.



"Sudah kita kirimkan ke DPR, coba tanyakan ke DPR, hanya satu nama Pak Perry Warjiyo," kata Jokowi, Selasa, 28 Februari 2018.



Menurut Jokowi, Perry merupakan sosok yang memiliki pengalaman dan rekam jejak yang tak perlu diragukan di BI.









