Jakarta: Institute Certified Management Accountants (ICMA) mengatakan pajak harus bisa menyejahterakan masyarakat Indonesia.



Presiden Indonesia ICMA Joni Pathibang menuturkan wajib pajak (WP) harus diaplikasikan pada pancasila. Seperti tertuang pada sila kedua Pancasila yakni kemanusiaan yang adil dan beradab.

"Pajak dalam kemanusian yang adil dan beradab harus bisa menyejahterakan masyarakat, bukan hanya untuk pemerintah saja," ujar Joni di Gedung BEI Kawasan SCBD, Jakarta, Kamis, 15 Maret 2018.



Oleh karena itu edukasi masyarakat terkait pajak dirasa penting karena menjadi penerimaan terbesar fiskal di Indonesia. Terlebih, ini menjadi perhatian pemerintah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 lantaran biaya pajak yang dicanangkan pada RAPBN 2018 sebesar Rp1.618,1 triliun.



"Acara ini demi kemajuan Indonesia dan pemberdayaan ekonomi Indonesia, agar masyarakat tidak merasa seperti sapi perah," tambah Pemimpin Redaksi Kontan Ardian Taufik Gesuri, saat menggelar seminar publik bertajuk "Pajak untuk Ekonomi Indonesia".



Acara yang dilaksanakan di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI) tersebut juga menghadirkan Staf Ahli Menteri bidang Pajak Kementerian Keuangan Kemenkeu Suryo Utomo, Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Hidaya Amir, serta Kepala Subdit, Sub Direktorat Dampak Kebijakan Romadhaniah.



Di sisi lain, Suryo Utomo menambahkan wajib pajak harus memudahkan pelaku pengusaha. "Dalam waktu enam tahun peringkat ease of doing business (EoDB) naik dari 129 menjadi 72," pungkas Suryo.









(AHL)