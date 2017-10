Pelemahan Mata Uang Terjadi secara Global

Metrotvnews.com, Jakarta: Bank Indonesia (BI) menyatakan pelemahan nilai tukar mata uang terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terjadi secara global dan bukan hanya mata uang rupiah. Pelemahan nilai tukar mata uang juga dialami negara lain.



Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara mengatakan kurs rupiah per Selasa 3 Oktober melemah 0,27 persen terhadap dolar AS. Namun, kurs rupiah masih lebih baik jika dibandingkan dengan kurs rupee India yang melemah 0,4 persen, yen Jepang 0,33 persen, dan dolar Singapura yang melemah 0,32 persen. Nilai tukar rupiah per Selasa 3 Oktober hanya lebih buruk daripada renmimbi Tiongkok yang melemah 0,24 persen.

"Itu artinya apa? Artinya terjadi (pelemahan) secara global," kilahnya kepada pers seusai Rapat Kerja Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Selasa 3 Oktober.



Menurut Mirza, pelemahan nilai tukar itu sudah banyak diperkirakan. Penyebabnya, pertama, rencana Presiden AS Donald Trump yang akan menurunkan besaran pajak di 'Negeri Paman Sam'. Kebijakan itu, jika disetujui Senat dan Kongres AS, diyakini akan memompa pertumbuhan ekonomi AS lebih cepat sehingga investor-investor akan terpancing untuk mengalihkan dana ke AS.



"Dengan pemulihan ekonomi itu ada kemungkinan suku bunga di AS akan naik lebih cepat dan kemudian, di global itu, dolar jadi menarik kembali," ujarnya.



Penyebab kedua ialah pernyataan Gubernur Bank Sentral AS atau The Fed Jannet Yellen pekan lalu yang bernada hawkish dan dikaitkan pelaku pasar dengan potensi kenaikan suku bunga acuan The Fed pada Desember 2017.



Adapun penyebab ketiga ialah spekulasi pelaku pasar tentang suksesi kepemimpinan gubernur The Fed pada 2018. Ada spekulasi pada pelaku pasar bahwa salah satu kandidat pengganti Jannet Yellen ialah ahli ekonomi yang condong pada kebijakan moneter ketat, yakni Kevin Warsh.



"Itu selalu jadi topik di pasar keuangan," tukas Mirza.



IHSG Menguat



Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, Selasa pagi, bergerak melemah 30 poin menjadi Rp13.570 ketimbang sebelumnya pada posisi Rp13.540 per USD. Kurs Refrensi Jakarta Interbank Spot Dolar AS BI pada Selasa pagi juga dibuka melemah di Rp13.582 per USD. Selasa siang, rupiah berada di Rp13.540 per USD. Adapun kemarin petang nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank bergerak menguat 10 poin menjadi Rp13.530 per USD.



Penguatan juga diikuti indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) yang kemarin petang menembus rekor baru menjadi ke posisi 5.939,45 poin. IHSG BEI ditutup menguat 25,42 poin atau 0,43 persen menjadi 5.939,45 poin. Kelompok 45 saham ung-gulan atau indeks LQ45 bergerak naik 4,98 poin (0,50 persen) menjadi 989,79 poin.



Berdasarkan data BEI, level IHSG tertinggi sebelumnya berada di 5.915,36 poin, yakni pada 25 Agustus 2017. Analis Indosurya Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan fundamen ekonomi nasional yang kuat menjadi salah satu faktor yang memicu investor kembali melakukan akumulasi saham hingga IHSG mencatatkan rekor baru.



"IHSG menguat dengan mencatatkan rekor tertingginya, menunjukan fundamen ekonomi nasional yang kuat sehingga secara umum investasi di pasar modal Indonesia masih menjanjikan," katanya. (Media Indonesia)





