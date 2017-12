UE Dorong Upaya Indonesia Tingkatkan Kelestarian Sawit

Jakarta: Uni Eropa (UE) mendorong upaya Indonesia meningkatkan prinsip kelestarian dalam industri kelapa sawit, seiring tingginya perhatian masyarakat Eropa terhadap pola konsumsi mereka. Adapun warga Eropa memiliki ekspektasi besar untuk mengonsumsi produk yang sifatnya berkelanjutan.



"Termasuk di antaranya permintaan atas minyak kelapa sawit yang dihasilkan dari proses yang memerhatikan aspek-aspek keberlanjutan," ujar Duta Besar UE untuk Indonesia Vincent Guerend, di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Kamis, 14 Desember 2017.

Untuk mendukung upaya Indonesia mencapai 100 persen minyak kelapa sawit lestari pada 2020, Dubes Guerend telah mengirim surat kepada sejumlah anggota kabinet RI untuk menyatakan kesiapan dan kemauan UE guna mendiskusikan berbagai perbedaan administrasi dari kedua pihak.



"Kami akan memulai tahun depan dengan berdiskusi untuk mencapai kecocokan antara harapan kami sebagai konsumen dan komitmen Indonesia sebagai produsen," tuturnya.



Isu kampanye hitam atas sawit berkembang usai parlemen Eropa menerbitkan "Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests" yang disampaikan di Starssbourg, Prancis pada 4 April 2017.



Dalam laporan itu disebutkan bahwa sawit adalah komoditas yang sangat berkaitan dengan deforestasi, korupsi, eksploitasi pekerja anak, dan penghilangan hak masyarakat adat. Tudingan ini secara tegas ditolak oleh Indonesia sebagai penghinaan yang sangat tidak relevan.



Untuk melawan tuduhan tersebut, Indonesia dituntut memberlakukan standar yang jelas untuk melindungi manusia, ekosistem dan cadangan karbon sesuai dengan Paris Agreement dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.



"Kebijakan penggunaan lahan yang tepat dapat mencegah kerusakan lingkungan dan memperbaiki persepsi UE dan penerimaan pasar atas minyak kelapa sawit," ujar Dubes Guerend.



Di sisi lain Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita menjamin bahwa kualitas minyak kelapa sawit Indonesia adalah yang terbaik di dunia. Pernyataan tersebut disampaikannya di hadapan para pengusaha Rusia saat menghadiri forum bisnis yang diselenggarakan KBRI Moskow, Agustus lalu.





(ABD)