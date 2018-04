Inflasi Terjaga, BI tak Perlu Naikkan Suku Bunga Acuan

Jakarta: Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia (UI) menilai Bank Indonesia (BI) cukup mempertahankan suku bunga acuan 7-Day Repo Rate dalam rapat dewan gubernur sore ini.



Hal itu mengingat kondisi inflasi inti pada Maret 2018 yang tercatat masih rendah. Kondisi ini bersamaan dengan berkurangnya tekanan pada mata uang rupiah akibat ekspektasi kenaikan Fed Fund Rate (FFR) sebanyak empat kali pada tahun ini.

"BI perlu mempertahankan suku bunga acuan dan tetap berfokus pada intervensi langsung di pasar valas apabila diperlukan," kata Kepala Kajian Makro LPEM Universitas Indonesia (UI) Febrio Kacaribu kepada Medcom.id di Jakarta, Kamis, 19 April 2018.



Febrio memaparkan inflasi secara umum membaik di angka 3,40 persen dengan inflasi inti sebesar 2,67 persen. Kestabilan inflasi, katanya, menandakan konsumsi secara perlahan mulai meningkat.



Di samping itu, investor mulai kembali nyaman untuk masuk ke aset-aset negara berkembang, khususnya Indonesia. Hal itu ditunjukkan oleh arus modal masuk sebesar USD2,5 miliar dalam 30 hari terakhir dan nilai tukar rupiah yang relatif stabil di kisaran Rp13.700 per USD.



"Sedikit naiknya inflasi inti juga menandakan bahwa konsumsi mungkin akan sedikit meningkat. Kami juga memperkirakan imbal hasil SUN cenderung tetap atau sedikit turun hingga akhir 2018," tutur dia.



Dengan risiko inflasi yang terkendali, bank sentral cukup mempertahankan mata uang Garuda melalui intervensi langsung di pasar valas dan menjaga suku bunga acuan di level 4,25 persen dalam beberapa bulan ke depan.



"Komitmen BI untuk mempertahankan rupiah dari depresiasi lebih lanjut akan membantu memperbaiki sentimen pasar dan menstabilkan nilai tukar di sekitar Rp13.700 per USD," sambung Febrio.



Ia menambahkan BI seharusnya mampu mengelola tekanan eksternal pada rupiah sepanjang 2018 dengan besaran cadangan devisa saat ini. Nilai tukar yang relatif stabil berguna untuk membantu kinerja ekspor dalam mendongkrak neraca perdagangan Indonesia.



"Bank Indonesia dengan demikian perlu mempertahankan kebijakan suku bunga acuan yang stabil dan fokus pada menegaskan komitmen BI terhadap stabilitas nilai tukar rupiah," pungkas dia.









(SAW)