Mandiri Bidik Nasabah Singapura via Lombard Odier

Jakarta: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) bakal menjalankan kerja sama layanan private banking dengan lembaga keuangan yang datang dari Swiss, Lombard Odier.‎ Tujuannya, agar bisa merangkul nasabah di negeri Singapura.



Lembaga keuangan Swiss Lombard Odier merupakan private banking yang produknya banyak dijual di Singapura. Hingga saat ini, layanan tersebut belum diluncurkan, sehingga belum dijelaskan potensi pendapatan yang akan diperoleh.

Nantinya, bilang Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan Bank Mandiri Hery Gunardi, kerja sama yang dijalankan oleh kedua pihak adalah kerja sama produk. Kerja sama yang menyasar produk investasi.



"Belum di-launching, nanti minggu depan. Dengan kerja sama produk investasi, maka nasabah bisa membeli saham yang listed di Singapura, dalam dolar pastinya," ungkap Hery, ditemui usai peluncuran Kartu Mandiri Debit Berlogo Nasional di Plaza Mandiri, Jakarta, Senin, 9 April 2018.



‎Nasabah yang disasar dari kerja sama, dia mengaku, orang-orang yang termasuk ‎termasuk dalam kategori high net worth individual (HNWI) di Asia Pasifik yang pertumbuhannya berkisar 8,2 persen per tahun.



"Kategori tersebut termasuk nasabah Bank Mandiri yang berada di Singapura dan kawasan lainnya," terang dia.



Sepanjang 2017, Bank Mandiri membukukan laba bersih Rp20,6 triliun pada akhir 2017 atau tumbuh 49,5 persen secara year on year (yoy), seiring dengan upaya perseroan dalam memperbaiki kualitas aset produktif dan meningkatkan fungsi intermediasi.



Pencapaian tersebut didorong oleh kenaikan pendapatan bunga bersih (NII) sebesar 0,6 persen menjadi Rp54,8 triliun dan peningkatan pendapatan atas jasa (fee based income) sebesar 16,4 persen menjadi Rp23,3 triliun.



Lalu, perusahaan pun telah menyalurkan kredit sebesar Rp729,5 triliun di akhir tahun lalu, atau naik 10,2 persen, di mana kontribusi pembiayaan produktif sebesar 74,7 persen dari total portofolio. Peningkatan kredit produktif tercermin dari penyaluran kredit modal kerja yang naik 4,0 persen menjadi Rp335,9 triliun dan kredit investasi yang mencapai Rp208,7 triliun, naik 12,9 persen dari periode yang sama tahun lalu. Kinerja baik tersebut juga berhasil mendongkrak nilai aset perseroan menjadi Rp1.124,7 triliun pada akhir tahun lalu.







(SAW)