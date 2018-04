Legislator Puji Kinerja Bulog Gorontalo

Jakarta: Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Roem Kono mengapresiasi kinerja Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Gorontalo. Ia menilai Bulog Gorontalo mampu menjaga kondisi beras cukup baik dengan stok yang banyak.



“Saya lihat kondisi beras di gedung Bulog ini cukup baik kondisinya. Begitu juga dengan jumlah atau stok beras untuk beberapa bulan ke depan, terutama menjelang bulan puasa juga tergolong aman. Bahkan sebagaimana yang dikatakan Direktur Bulog, menjelang bulan Ramadhan juga akan melakukan stabilisasi harga pangan lewat pasar murah dan sebagainya. Saya apresiasi semua hal itu,” ujar Roem dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 10 April 2018.

Selain itu, Bulog Gorontalo juga mampu menyerap beras atau padi dari petani lokal dengan harga di atas harga yang ditentukan dalam instruksi presiden (Inpres). Diketahui, Bulog Gorontalo telah membeli beras petani sebesar Rp8.030 per kilogram (kg).



Harga ini di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan dalam Inpres, yakni sebesar Rp7.300 per kg. Begitupun dengan harga jagung yang saat ini juga sudah mencapai Rp3.150 per kg.



“Artinya, Bulog Gorontalo juga mampu bersaing dengan harga yang ditawarkan pihak swasta. Saya berterimakasih sekaligus mengapresiasi. Hal ini tentu yang sangat baik untuk meningkatkan kesejahteraan petani lokal. Sekaligus meningkatkan daya serap Bulog atas produksi petani lokal. Jangan sampai jumlah produksi dibanggakan, tapi kesejahteraan petani diabaikan,” kata politisi Golkar itu.



Pada kesempatan yang sama, Direktur Komersial Bulog, Tri Wahyudi Saleh mengatakan bahwa hingga saat ini stok beras Bulog Gorontalo tercatat 100 ton. Jumlah tersebut menurutnya dalam kondisi aman sampai tiga bulan ke depan. Beras-beras tersebut merupakan beras hasil penyerapan bulog dari produksi petani lokal.



“Stok beras di Gudang Bulog cukup aman untuk tiga bulan ke depan, yakni sebanyak 100 ton. Bahkan pada Juni mendatang, petani Gorontalo juga akan masuk masa panen. Menjelang Ramadhan nanti, kami juga akan siap melakukan stabilisasi harga pangan dengan melakukan operasi pasar, pasar murah, dan Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra). Sehingga kenaikan harga bahan pokok makanan sebagaimana yang terjadi setiap menjelang bulan suci Ramadan diharapakan tidak akan terjadi,” jelas Tri.







(ROS)