Menangkap Peluang dari Perang Dagang AS-Tiongkok

EKONOMI dunia kembali berguncang setelah Tiongkok resmi menabuh genderang perang dengan Amerika Serikat (AS). Negara yang dipimpin Presiden Xi Jinping ini akhirnya memberlakukan kenaikan tarif impor hingga 25 persen atau sekitar USD60 miliar atas 128 produk Amerika.



Tiongkok bahkan menghentikan impor pesawat boeing, buah-buahan, dan kedelai dari AS. Tindakan ini dilakukan sebagai aksi balasan terhadap pengenaan 25 persen tarif impor baja dan 10 persen tarif impor aluminium yang dilakukan oleh AS pada produk Tiongkok.

Negeri Paman Sam kembali membalas dengan memberlakukan tarif tambahan sebesar 25 persen terhadap 1.300 produk asal Tiongkok meliputi produk industri kedirgantaraan, teknologi informasi, dan komunikasi, robotika, serta permesinan.



Ketegangan di antara kedua negara tersebut tentu mendorong ketidakpastian global dan memukul pertumbuhan ekonomi dunia, tanpa terkecuali Indonesia sebagai negara mitra dagang AS dan Tiongkok.









Dampak Jangka Pendek Perang Dagang



Saat Tiongkok terhambat aturan bea masuk impor ke AS, maka produksi manufaktur Tiongkok akan turun. Begitu juga dengan permintaan bahan mentah dari Indonesia khususnya komoditas batu bara, dan minyak kelapa sawit bakal terkoreksi turun.



Dampak lainnya ialah barang impor Tiongkok khususnya barang konsumsi akan membanjiri pasar dalam negeri. Indonesia dapat menjadi sasaran empuk bagi barang-barang Tiongkok yang terhambat masuk ke AS. Apalagi Indonesia termasuk negara dengan hambatan nontarif paling rendah, yakni hanya 272 jenis barang.



Tercatat Januari-Februari 2018, nilai impor nonmigas dari Tiongkok naik signifikan 49,12 persen secara year on year (yoy) atau nilainya setara USD7,2 miliar. Secara spesifik nilai impor barang konsumsi pun tumbuh 44,3 persen dibanding posisi yang sama dari tahun sebelumnya.



"Jadi ada korelasi positif antara naiknya tensi perang dagang dengan impor barang konsumsi di Indonesia. Ujungnya pertumbuhan manufaktur sulit menembus lima persen," ungkap peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira, saat dihubungi Medcom.id di Jakarta, Senin, 9 April 2018.



Untuk jangka pendek, trade war turut menguncang volatilitas di pasar modal beberapa waktu terakhir. Investor asing bereaksi dengan beralih ke instrumen investasi yang risikonya relatif rendah. Tercatat net sales investor asing di bursa saham awal 2018 hanya sebesar Rp24,2 triliun. Keluarnya modal asing tentu mempengaruhi permintaan rupiah yang akhirnya diproyeksi melemah ke level Rp13.770 sampai Rp13.800 terhadap dolar AS pada pekan ini.



"Kemudian Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga masih tertekan di level 6.150-6.220 dari sebelumnya mencetak rekor 6.662 pada Februari lalu. "Harga saham perusahaan yang terkena imbas trade war langsung anjlok," ujar Bhima.





Sumber: Bursa Efek Indonesia



Dampak Positif Perang Dagang AS-Tiongkok ke Indonesia



Sebaliknya, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita justru merespons positif. Indonesia dapat mengambil peluang dari dampak jangka panjang perang dagang tersebut. Kata Enggar, Indonesia dapat memasarkan produk-produk buatan dalam negeri ketika harga barang kedua negara melambung tinggi akibat pemberlakuan perang tarif.



"Merugikan atau menguntungkan tergantung kesiapan kita. Kita melihat (perang dagang) bukan sebagai ancaman. Tapi sebagai peluang," kata Enggar di kantor Gubernur DIY, Jalan Malioboro Yogyakarta, Jumat, 6 April 2018.



Hal serupa diutarakan Ekonom Universitas Indonesia (UI) Kiki Veriko. Perang dagang dapat dimanfaatkan dengan mengambil substitusi dari jenis produk yang bisa dieskpor Tiongkok ke AS seperti makanan dan minuman, alas kaki, dan tekstil.



Tetapi ada juga sektor yangg rentan terdampak negatif seperti besi-baja termasuk industri pembuatan komponen pesawat, barang elektronik atau otomotif di Indonesia yang memasok ke AS atau Tiongkok.



"Kalau untuk non-industri seperti primary produk kita bisa terdampak negatif," katanya saat dihubungi Medcom.id di Jakarta, Senin, 9 April 2018.



Menurutnya, besarnya pengaruh trade war ke Indonesia belum dapat diprediksi dengan angka selagi komoditas yang akan dijadikan alat perang masih abu-abu. Di samping itu, banyak produk Tiongkok yang investornya sendiri berasal dari AS.



"Walau belum bisa dipastikan sekarang pengaruhnya di sketor riil, AS pasar yang besar bagi Indonesia selain Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok," tambah dia.









Pemerintah Dorong Peningkatan Produk Ekspor



Untuk menangkap peluang tersebut, pemerintah tengah menyiapkan beberapa strategi, di antaranya membuka peluang investasi yang berorientasi ekspor. Peluang investasi ini akan dibicarakan oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam pertemuan para duta besar pekan depan.



Di samping itu, Mendag mengimbau pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk dan pelayanannya serta memanfaatkan penggunaan produk-produk Industri kecil dan menengah (IKM).



"Kalau enggak mau juga, nanti kami keluarkan aturan market place wajib gunakan produk-produk IKM sebanyak beberapa persen dari usaha mereka," imbuh Enggar.



Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bidang Hubungan Internasional dan Investasi Shinta Widjaja Kamdani menambahkan, pemerintah harus menyiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi trade war. Pertama, mengidentifikasi supply chain dan posisi komoditi Indonesia di pasar yang menjadi tujuan ekspor utama.



"Apa saja produk Indonesia yang berkompetisi dengan produk Tiongkok di pasar AS dan sebaliknya produk Indonesia yang berkompetisi dengan produk AS di Tiongkok," ujar Shinta kepada Medcom.id, di Jakarta, Senin, 9 April 2018.



Selanjutnya, mengukur besaran market gap apabila komoditi yang berkompetisi tersebut hilang di pasar AS-Tiongkok. Termasuk besaran surplus komoditi yang perlu dialihkan (trade diversion) oleh Tiongkok maupun AS.



"Supaya ketika trade war terjadi kita bisa langsung mengukur dampaknya terhadap Indonesia dan menentukan langkah yang cepat dan tepat untuk mencegah damage yang terlalu besar terhadap perekonomian Indonesia," pungkas Shinta.









