Akhir Pekan, Emas Antam Bergerak Melemah jadi Rp595.000/Gram

Metrotvnews.com, Jakarta: Harga emas milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada perdagangan di akhir pekan terpantau melemah sebesar Rp4.000 dibandingkan dengan hari sebelumnya di Rp599 ribu per gram. Hari ini, harga emas berada di posisi Rp595 ribu per gram dan harga pembelian kembali berada di posisi Rp527 ribu per gram.



Mengutip laman Logam Mulia milik Antam, Jumat 19 Mei 2017, pembelian emas dengan ukuran 10 gram yang dijual di Gedung Antam, harganya yaitu Rp558,5 ribu per gram atau setara dengan Rp5,58 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 25 gram, harganya yaitu Rp553 ribu per gram atau setara dengan Rp13,82 juta.

Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 50 gram, harganya dibanderol Rp550 ribu per gram atau setara dengan Rp27,5 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 100 gram, harganya Rp548,2 ribu per gram atau setara dengan Rp54,82 juta.Sementara emas ukuran terbesar mendapatkan harga lebih murah. Untuk pembelian emas dengan ukuran sebesar 500 gram, harganya yaitu Rp545,9 ribu per gram atau setara dengan Rp272,9 juta. "Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu," tulis manajemen dalam situs resmi Logam Mulia Antam.Adapun pembayaran pembelian kembali atau buy back dengan volume di atas satu kilogram (kg) akan dilakukan maksimal dua hari setelah transaksi dengan mengacu kepada harga buy back hari transaksi.Namun, untuk pembelian emas ini, Antam memberikan batasan. Untuk transaksi pembelian emas batangan bisa datang langsung ke Antam setiap harinya. "Namun, kami batasi hingga maksimal 150 nomor antrean saja," tulis manajemen Antam, dalam situs resminya itu.(ABD)