Harga Emas Stabil di Rp607.000/Gram

Metrotvnews.com, Jakarta: Pergerakan harga emas batangan milik PT Aneka Tambang (Persero) atau Antam diperdagangkan stabil. Sementara harga emas dunia diperdagangkan menguat tipis.



Mengutip laman resmi Antam, Logam Mulia, Rabu 2 Agustus 2017, harga emas dibanderol stabil di Rp607.000 per gram. Sedangkan harga buyback emas juga stabil di Rp534.000 per gram.

Sumber: Logam Mulia Antam

Adapun pada hari ini, ketersediaan stok emas batangan hanya untuk ukuran 1 gram sampai 10 gram. Sedangkan ukuran 25 gram hingga 500 gram belum tersedia."Harga dan ketersediaan stok bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Adapun harga emas PT Pos Indonesia mengacu pada harga butik emas LM terdekat," demikian pengumuman dalam laman tersebut.Seperti diketahui, harga kontrak emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange berakhir sedikit menguat pada Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Hal itu terjadi di tengah lemahnya data ekonomi dan ketidakpastian politik di Gedung Putih.Mengutip Antara, harga kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember mengalami kenaikan sebanyak USD6 atau 0,47 persen, menjadi menetap di posisi USD1.279,40 per ounce.Sedangkan untuk logam mulia lainnya yakni perak untuk pengiriman September naik 2,2 sen atau 0,13 persen, menjadi USD16,764 per ounce. Platinum untuk penyerahan Oktober naik USD8,8 atau 0,94 persen, menjadi menetap di USD949,50 per ounce.(AHL)