Mendag Pastikan Kestabilan Harga 3 Komoditas

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita sore ini melakukan blusukan disejumlah ritel modern yang berada di kawasan Jakarta Pusat guna melihat langsung penerapan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) untuk komoditas gula, minyak goreng, dan daging. Ritel modern yang dikunjungi Enggartiasto dalam blusukannya adalah Carrefour Duta Merlin, Hypermart Gajah Mada, dan Hero Sarinah.



"Kami ingin memastikan tersedianya komoditas gula, minyak goreng, dan daging dengan harga yang sudah disepakati sesuai dengan nota kesepahaman yang diteken antara asosiasi dengan distributor kemarin (10 April)," kata Enggar di Jakarta, Rabu 12 Maret 2017.

Pada kunjungan tersebut, terpantau harga tiga komoditas pokok tersebut terpantau sesuai dengan nota kesepahaman yang telah ditandangani yakni Rp12.500 per Kilogram (Kg) untuk gula, Rp11.000 per liter untuk minyak goreng, dan Rp80.000 per Kg untuk daging beku."Hasilnya sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan," ungkap dia.Ia menjelaskan, melalui ritel modern harga-harga kebutuhan pokok terutama tiga komoditas ini dapat dikendalikan. Dengan begitu, Ia berharap, harga ini dapat menjadi acuan harga pokok di pasar tradisonal dan toko-toko kelontong."Dengan adanya pengaturuan HET di ritel modern, maka diharapkan dapat membawa dampak penurunan harga dipasaran," pungkas dia.(SAW)