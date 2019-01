Sunarso Titip Pegadaian ke Direksi dan Komisaris

Jakarta: Sebelum kembali lagi menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) atau BRI, Sunarso menitipkan PT Pegadaian (Persero) ke jajaran direksi dan komisaris. Adapun Sunarso saat ini menduduki posisi sebagai orang nomor satu di Pegadaian.



Dalam pernyataan resmi yang diterima Medcom.id, Sunarso mengatakan, telah meletakkan fondasi untuk meningkatkan nilai sosial dan transformasi untuk menjadi the most valuable financial company di Pegadaian. Bahkan, dirinya telah menyelesaikan blue print Pegadaian dari 2019 hingga 2023.

Melalui blue print tersebut rencana kerja Pegadaian di tahun-tahun mendatang akan lebih jelas dan terarah. "Sehingga siapapun yang menggantikan saya dapat meneruskan dan mewujudkan visi Pegadaian menjadi the most valuable financial company dan menjadi agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat Indonesia," kata Sunarso, di Jakarta, Jumat, 4 Januari 2018.



Tak hanya fondasi, Sunarso percaya, dengan solidnya jajaran direksi dan komisaris perusahaan pelat merah itu akan siap menghadapi era ekonomi digital dan industri finansial 4.0. "Saya mengapresiasi kepercayaan dari Menteri BUMN untuk kembali bertugas di BRI," kata dia.



Seperti diketahui, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) memutuskan merombak kembali formasi pengurus perseroan. RUPSLB memutuskan untuk mengadakan kembali jabatan wakil direktur utama. Jabatan wakil direktur utama tersebut diisi oleh Sunarso.



"RUPSLB memutuskan menambah nomenklatur wakil direktur utama. Mengangkat saudara Sunarso sebagai wakil direktur utama," kata Direktur BRI Handayani saat konferensi pers di Kantor Pusat BRI, Jakarta, Kamis 3 Januari 2018.





(ABD)