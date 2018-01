Harga Kebutuhan Pokok di Batang Bertahan TInggi

Batang: Harga sejumlah kebutuhan pokok seperti beras dan daging ayam potong di beberapa pasar tradisional di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, sejak awal Januari 2018 hingga kini masih bertahan cukup tinggi.



Sejumlah pedagang kebutuhan pokok di Pasar Batang, Kabupaten Batang mengatakan bahwa para pedagang tidak mengetahui pasti kenapa harga kebutuhan pokok masih tetap bertahan tinggi padahal ketersediaan beras masih relatif cukup di pasaran.

"Harga beras jenis medium kini masih bertahan sekira Rp12.400 per kilogram dan beras premium Rp13.500/kilogram. Namun, untuk ketersediaan beras kami menilai masih relatif cukup tersedia di pasaran," kata pedagang beras, Hermawati dikutip dari Antara, Minggu, 21 Januari 2017.



Demikian pula, untuk harga daging ayam potong di pasaran hingga kini masih bertahan sekira Rp36 ribu per kilogram (kg).



Pedagang ayam potong, Basuni mengatakan harga daging ayam potong sejak pertengahan Januari 2018 masih bertahan tinggi yaitu sekira Rp36 ribu per kilogram karena pasokannya relatif terbatas.



"Harga saging ayam semula naik Rp34 ribu per kg kemudian naik lagi Rp36 ribu per kg dan bertahan hingga sekarang," katanya.



Ia mengatakan para pedagang ayam tidak mengetahui kapan harga komoditas tersebut akan turun sehingga mereka hanya bisa pasrah dan menunggu harga turun atau stabil.



"Kami sudah pernah bertanya pada agen penjual ayam terhadap kenaikan harga ayam potong itu. Akan tetapi mereka juga tidak mengetahui kapan harga ayam bisa turun," tambah dia.



Sekretaris Daerah Kabupaten Batang, Nasikhin mengatakan pemkab telah melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait terkait dengan kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terutama beras.



"Kita akan melakukan operasi pasar (OP, apabila harga beras masih bertahan tinggi. Kami tidak ingin adanya gejolak masyarakat terkait kenaikan harga kebutuhan pokok," pungkas dia.





(SAW)