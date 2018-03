Fit and Proper Test Perry Warjiyo Ditentukan 5 Maret

Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menerima surat dari Presiden Joko Widodo terkait usulan nama calon Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2018-2023.Hal tersebut diakui oleh Anggota Komisi XI DPR RI dari fraksi PDI-Peruangan, Hendrawan Supratikno. Hendrawan mengatakan surat tersebut nantinya akan dibacakan dalam pembukaan masa sidang IV DPR RI tahun 2017-2018.



"Sudah diterima, hanya saja belum dibacakan di Sidang Paripurna," kata Hendrawan pada Medcom.id melalui pesan singkat, Kamis, 1 Maret 2018.

Hendrawan mengatakan, pembukaan masa sidang akan dimulai pada Senin, 5 Maret mendatang. Setelah Sidang Paripurna selesai dan menugaskan Komisi XI sebagai mitra BI untuk membahas, maka akan ada rapat internal untuk menentukan jadwal uji kelayakan (fit and proper test).



"Tanggal 5 Maret, begitu selesai pembukaan, ada rapat internal untuk penentuan jadwal," tutur dia.



Lebih lanjut, Hendrawan mengatakan, ada tiga seri uji kelayakan yang harus ditangani oleh Komisi XI di antaranya yakni untuk Deputi Gubernur BI, Anggota DPR, sert Gubernur BI. Dirinya mengatakan, jadwal uji kelayakan akan diselenggarakan berurutan.



Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengirimkan surat ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berisi nama calon Gubernur Bank Indonesia (BI) yang akan menjalani fit and proper test guna menggantikan Agus Martowardojo yang habis masa jabatannya pada 23 Mei 2018. Nama yang dikirimkan Jokowi hanya satu calon.



"Sudah kita kirimkan ke DPR, coba tanyakan ke DPR, hanya satu nama Pak Perry Warjiyo," kata Jokowi, Selasa, 28 Februari 2018.



Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai Perry merupakan sosok yang memiliki pengalaman dan rekam jejak yang tak perlu diragukan di BI.











(SAW)