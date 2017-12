Kementan Antisipasi Gejolak Harga Pangan Pokok

Ambon: Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Ketahanan Pangan (BKP) menggelar rapat koordinasi (rakor) pemantauan dan pengendalian stabilitas pasokan dan harga pangan menjelang Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 di Provinsi Maluku.



Rakor ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya gejolak harga pangan pokok dan strategis dengan peserta yang hadir adalah wakil dari Kementan (Kepala Bidang Ketersediaan Pangan BKP), Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Satgas Pangan Provinsi Maluku, Bulog, Polda, TNI, Bank Indonesia (BI), Balai POM, PT Pelindo, dan instansi terkait serta pelaku usaha pangan.

Wakil Gubernur Provinsi Maluku Zeth Sahuburua mengatakan bahwa stok dan harga pangan di Provinsi Maluku relatif aman dan terkendali dengan baik.



"Secara umum, kondisi pasokan komoditas pangan pokok dan strategis, seperti beras, jagung, minyak goreng, telur ayam, gula pasir, bawang merah, cabai merah, daging sapi, dan daging ayam dalam kondisi aman dan cukup tersedia untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat," kata Zeth, dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 14 Desember 2017.



Selain masalah pasokan yang cukup, harga komoditas pangan juga dipantau. "Kami juga melakukan pemantauan harga pangan, dan kondisinya relatif stabil," tambah Zeth.



Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, kisaran harga komoditas pangan tingkat pedagang pengecer di Kota Ambon (13-12) untuk beras premium Rp13 ribu-Rp14 ribu per kilogram (kg), beras medium Rp12 ribu per kg, beras termurah Rp10 ribu per kg.



Sedangkan gula pasir lokal Rp15 ribu per kg, minyak goreng Rp14 ribu-Rp15 ribu per liter, bawang merah Rp28 ribu-Rp30 ribu per kg, daging ayam Rp32 ribu per kg, daging sapi Rp100 ribu per kg, telur ayam ras Rp1.800 per butir, terigu Rp10 ribu per kg, dan cabai merah keriting Rp20 ribu-Rp25 ribu per kg.



Sebagai upaya nyata yang akan dilakukan jajaran pemerintah Provinsi Maluku, untuk pengamanan stabilitas pasokan dan harga pangan, pada Jumat, 15 Desember akan dilakukan pemantauan langsung ke pasar Mardika oleh tim Satgas Pangan Provinsi Maluku, dan perwakilan dari BKP Kementan.



Selain itu, untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat berbelanja bahan pangan dengan harga terjangkau akan di gelar pasar murah pada Sabtu 16 Desember di Desa Hutumuri, Kecamatan Lei Timur Selatan, Kota Ambon. Dalam gelar pasar murah ini Dinas Ketahanan Pangan akan membuka stan Toko Tani Indonesia yang akan menjual beras medium dengan harga Rp8.000 per kg.



"Kami akan berikan kesempatan kepada masyarakat berbelanja di TTI dengan harga murah, terjangkau dan berkualitas," tutur Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku MZ Sangadji.



Untuk keberlanjutan pengamanan stabilitasi pasokan dan harga pangan, khususnya untuk menjaga inflasi sampai akhir tahun, akan dilaksanakan rakor setiap minggu yang melibatkan instansi teknis lingkup Provinsi Maluku.





