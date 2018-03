Darmin: Perang Dagang Picu Dampak Positif-Negatif bagi RI

Jakarta: Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok berdampak tidak langsung pada Indonesia.



Darmin menjelaskan perang dagang tersebut sebenarnya merupakan lanjutan dari kebijakan proteksionisme Presiden AS Donald Trump yang kemudian dibalas oleh Tiongkok. Namun Darmin menegaskan Indonesia tidak perlu panik.

"Ke kita imbasnya enggak selalu negatif, bisa saja ada positifnya," kata Darmin di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat, 23 Maret 2018.



Dirinya menjelaskan barang Tiongkok atau AS yang tak bisa masuk ke masing-masing negara tersebut bisa lari ke Indonesia dan berdampak negatif bagi produsen atau pengusaha yang memproduksi barang serupa.



Namun, barang yang masuk tersebut bisa berdampak positif apabila dilihat dari sisi konsumen, sebab untuk bersaing dengan produk lokal, barang luar tersebut tentu membandrol harga lebih murah, sehingga menguntungkan konsumen atau masyarakat.



"Positifnya kalau barang-barang yang enggak boleh dijual ke sana (AS atau Tiongkok) dibawa ke sini dengan harga lebih rendah ya konsumen kita dapat dampak positif, tapi pengusaha yang punya barang yang sama punya persaingan ketat dan menyusahkan," jelas Darmin.



Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani surat eksekutif yang akan memberlakukan tarif pembalasan hingga USD60 miliar dalam impor Tiongkok.



Pembatasan dilakukan pada produk-produk tertentu di sektor teknologi di mana Tiongkok memiliki keunggulan atas AS. Langkah-langkah baru tersebut dirancang untuk menghukum Tiongkok atas praktik perdagangan yang menurut administrasi Trump melibatkan pencurian kekayaan intelektual perusahaan-perusahaan Amerika.



Menindaklanjuti tindakan Trump, Kementerian Perdagangan Tiongkok mengajukan daftar 128 produk AS sebagai target balas dendam potensial, menurut pernyataan di situsnya.



"Barang-barang AS, yang memiliki nilai impor USD3 miliar pada 2017, termasuk anggur, buah segar, buah kering dan kacang-kacangan, pipa baja, etanol termodifikasi, dan ginseng," sebut Kementerian Perdagangan Tiongkok.









