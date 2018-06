Faktor Eksternal Penentu Posisi Mata Uang Rupiah

Jakarta: Faktor eksternal dinilai sangat menentukan pergerakan mata uang rupiah, dibanding faktor internal seperti momentum pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak hari ini.



"Rupiah terhadap pilkada saya kira enggak berpengaruh. Karena sifatnya lebih ke daerah. Pasar rupiah kita sangat ditentukan oleh kondisi eksternal saat ini, pergerakan dolar AS yang sangat menentukan kita," kata Kepala Ekonom Samuel Aset Management Lana Soelistianingsih di Kantor BEI, Jakarta, Rabu, 27 Juni 2018.

Apalagi, lanjut Lana, setelah Juni ini permintaan dolar AS dari dalam negeri cenderung menurun. Namun ada permintaan yang cukup tinggi untuk membeli minyak. Seperti diketahui Indonesia masih mengimpor minyak mentah dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Otomatis membeli dalam bentuk dolar AS juga akan lebih banyak.



"Tapi secara kalau kita lihat pengaruh eksternal dan domestik ,yang paling besar mempengaruhi rupiah kita adalah faktor eksternal. Jadi pergerakan dolar AS yang menentukan pergerakan non dolar AS termasuk rupiah," jelas dia.





(SAW)