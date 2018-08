Stok Beras di Gudang Bulog Aman Hadapi Kemarau

Jakarta: Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso kembali tegaskan kesiapan Bulog menghadapi musim kemarau panjang tahun ini.



Komitmen ini disampaikan setelah mengikuti rapat dengan Presiden RI Joko Widodo, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution di Istana Negara beberapa waktu lalu.

"Gudang-gudang Bulog di seluruh wilayah juga sudah mulai penuh. Artinya kita siap menghadapi kekeringan itu. Stok beras ada lebih dari dua juta ton," ujar Buwas, sapaannya, dalam keterangan tertulis, Selasa, 14 Agustus 2018.



Hingga saat ini, Bulog telah bekerja sangat intensif untuk melakukan penyerapan gabah dan beras yang berkerja sama dengan Kementerian Pertanian (Kementan). Lokasi penyimpanan beras di gudang Bulog seluruh Indonesia terus terisi dengan rata-rata penyerapan beras petani sebanyak 7.000 ton per hari.



Seperti diketahui, beras adalah salah satu pangan pokok yang akan terkena dampak secara langsung pada saat terjadi musim kemarau panjang. Hal ini umumnya dipengaruhi oleh supply dan demand dari pasar, yang mana pasokan akan cenderung berkurang akibat gagal panen oleh petani yang meningkat, sedangkan permintaan terus ada dari pasar.



Dalam mengantisipasi harga beras yang melambung, Bulog melakukan operasi pasar dengan menggelontorkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak-banyaknya, sehingga pasokan beras ke pasar dapat terjaga.



Bulog, kata Buwas, terus melakukan pantauan harga pasar di seluruh daerah. Selain pantauan situasi harga beras per hari yang dikelola Bank Indonesia, Bulog juga melakukan pantauan melalui survei langsung ke lapangan.



"Kami akan terjun langsung ke lapangan, supaya dapat segera melakukan intervensi jika diketahui ada gejolak kenaikan harga," kata Buwas.



Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Juli 2018, rata-rata harga beras kualitas premium di penggilingan sebesar Rp9.520 per kilogram (kg), naik sebesar 0,44 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara itu, rata-rata harga beras kualitas medium di penggilingan sebesar Rp9.198 per kg, naik sebesar 0,68 persen.









