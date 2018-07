Langkah OJK Berantas Fintech P2P Lending Ilegal

Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menggandeng Google Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) dalam rangka menutup situs Fintech Peer to Peer (P2P) lending‎ yang tidak memiliki izin usaha. Langkah itu menjadi penting guna melindungi konsumen dari lembaga keuangan yang tidak memiliki izin dari otoritas terkait.



‎Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing menegaskan situs dan aplikasi fintech ilegal akan dihapus. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan cara merangkul Google dan Kemenkominfo. Bahkan, OJK juga telah melaporkan kasus tersebut ke Bareskrim Polri.

"Semua bentuk aplikasi harus dihapuskan, karena tidak ada izin. Kami juga lapor Bareskrim untuk penelitian mengenai penawaran-penawaran tak terdaftar ini," kata Tongam L Tobing, di Kantor Pusat OJK, Jakarta Pusat, Jumat, 27 Juli 2018.‎

‎Masyarakat yang merasa dirugikan oleh fintech ilegal, lanjut Tongam, diharapkan melaporkan kasusnya ke aparat hukum. Sebab, kasus itu harus diselesaikan dengan cepat. "Bila ada (masyarakat) yang merasa dirugikan silakan lapor ke penegak hukum. Kami akan hentikan kegiatan usaha mereka juga," jelas dia.



Adapun Satgas Waspada Investasi menemukan 227 entitas yang melakukan kegiatan usaha peer to peer lending tidak terdaftar atau tidak memiliki izin usaha dalam penawaran produk. Apa yang dilakukan entitas tersebut berpotensi merugikan masyarakat.



Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, penyelenggara peer to peer lending wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat secara berkesinambungan, Satgas Waspada Investasi meminta masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan dengan entitas yang tidak berizin.



"Kami akan rutin menyampaikan informasi perusahaan fintech peer to peer lending yang tidak berizin. Selain itu peran serta masyarakat sangat diperlukan, terutama untuk tidak menjadi peserta kegiatan entitas tak berizin tersebut," pungkas dia.





