Empat Lembaga Pemerintah Sidak Stabilkan Harga Beras di Karawang

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Polri melakukan inspeksi mendadak (sidak) harga beras di Karawang seiring dengan pengawasan terhadap komoditas pangan.



Ketua KPPU Syarkawi Rauf menjelaskan, sidak ini merupakan bagian dari upaya menghindarkan eksploitasi konsumen oleh kekuatan pasar yang menguasai jejaring distribusi beras di Indonesia.

"KPPU dan Satuan Tugas (Satgas) Pangan yang dipimpin Polri berkomitmen penuh mengawal amanah bapak Presiden Joko Widodo untuk menjaga stabilitas harga pangan," tegas Syarkawi, dalam siaran persnya, Jumat 21 Juli 2017.KPPU pun telah melakukan melakukan pemetaan jejaring distribusi terkait dengan industri beras, mulai dari pemetaan titik simpul distribusi di mana terdapat potensi persaingan usaha tidak sehat terjadi serta telah mengidentifikasi pelaku-pelaku usaha yang menjadi penguasanya.Dia menjelaskan, struktur industri beras cenderung kompetitif di tingkat petani dan pengecer, tetapi cenderung oligopoli di pusat-pusat distribusi (middle men). Perlindungan petani telah dilakukan Pemerintah, melalui penetapan harga dasar pembelian gabah dan harga eceran tertinggi beras. Tetapi di hilir diserahkan pada mekanisme pasar, sehingga penguasa jejaring distribusi leluasa mengeksploitasi konsumen melalui kenaikan harga.Selain itu, disparitas harga memberikan gambaran tersebut. Harga dasar gabah petani untuk kering panen sekitar Rp3.700 per kilogram (kg) dan gabah kering giling Rp4.600 per kg. Sementara harga pembelian beras petani ditetapkan Rp7.300 per kg. Harga pasar riil saat ini berada di kisaran Rp10.500 per kg. Meskipun ada sejumlah pelaku usaha yang mejual pada harga lebih tinggi."Biaya produksi petani diperkirakan Rp3.150 per kg. Dengan perkiraan produksi gabah 79,6 juta ton atau 46,5 juta ton beras, dan dengan mempertimbangkan harga-harga sebelumnya marjin (keuntungan) yang dinikmati petani (56 juta orang) Rp65,7 triliun," jelas dia.Sementara marjin keuntungan perantara petani dengan konsumen (middle men) mencapai Rp186 triliun. Keuntungan ini dinikmati oleh jumlah pelaku usaha yang lebih kecil."Tingginya disparitas harga ini yang menjadi masalah, karena ada pedagang perantara yang mendapat keuntungan lebih besar dan membuat harga beras di tingkat pengecer juga tinggi, sementara itu ironisnya petani justru tidak dapat memperoleh peningkatan kesejahteraan," tambah Syarkawi.Oleh karena itu, salah satu upaya yang akan dilakukan ke depan adalah mengurangi margin keuntungan di middle men (rantai pasok). Margin tersebut kita geser ke petani sehingga harga pembelian beras petani bisa mencapai sekitar Rp7.500-Rp8.000 per kg."Dan kami pun mendukung langkah pemerintah menerbitkan kebijakan penetapan harga tertinggi beras di tingkat konsumen akhir sebesar Rp9.000 per kg. Pengaturan ini HET tertuang Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 47/M-DAG/PER/7/2017. Kebijakan penetapan harga acuan pembelian dan penjualan beras di hulu dan hilir ini dapat dijadikan mekanisne kontrol pemerintah untuk mengurangi disparitas harga di sisi petani, pelaku usaha dalam jejaring distribusi beras, dan konsumen," pungkas Syarkawi.(AHL)