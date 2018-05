Harga Telur Ayam di Babel Naik

Pangkalpinang: Harga telur ayam broiler dan ayam kampung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami kenaikan karena pasokan dari daerah sentra produksi kurang untuk memenuhi permintaan masyarakat selama puasa Ramadan.



"Saat ini harga telur ayam kampung naik menjadi Rp44 ribu dibanding sebelumnya Rp40 ribu per kilogram (kg), sementara harga normal hanya Rp30 ribu per kg," kata Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Provinsi Kepulauan Babel, Tanaim di Pangkalpinang dikutip dari Antara, Minggu, 27 Mei 2018.

Demikian juga harga telur ayam broiler yang naik menjadi Rp26 ribj per kg dari sebelumnya Rp24 ribu per kg. Dalam kondisi normal harga telur hanya Rp22 ribu per kilogram.



"Kita cukup kesulitan menekan harga telur karena sekitar 90 persen pasokan berasal dari Pulau Sumatera untuk memenuhi kebutuhan masyarakat daerah ini yang cukup tinggi," katanya.



Tanaim mengatakan selama bulan puasa Ramadan permintaan telur mengalami peningkatan karena harga lebih terjangkau dibandingkan kebutuhan lainnya.



"Diperkirakan permintaan telur ini akan terus mengalami peningkatan menjelang Idul Fitri. Telur tidak hanya untuk dimasak tetapi juga sebagai bahan baku membuat kue Lebaran," katanya.



Sementara itu harga daging ayam broiler masih stabil pada kisaran Rp32 ribu per kg, daging ayam kampung bertahan tinggi Rp70 ribu dari harga normal Rp40 ribu per kg, sedangkan harga daging sapi bertahan Rp120 ribu per kg.



"Kita berharap pedagang untuk terus meningkatkan pasokan telur dan ayam potong guna menekan kenaikan harga yang memberatkan perekonomian masyarakat menyambut Lebaran Idulfitri nanti," katanya.





(SAW)