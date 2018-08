Era Digitalisasi Butuh Kesiapan SDM

Jakarta: Era digitalisasi bukan hanya soal adopsi teknologi terbaru, tapi juga kesiapan sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi infornasi dan komunikasi (TIK) yang juga perlu senantiasa diupayakan. Talenta di bidang TIK yang mumpuni memastikan Indonesia bisa memanfaatkan ekonomi digital dengan baik.



Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika Basuki Yusuf Iskandar mengatakan industri TIK sangat memerlukan talenta kompeten yang dapat beradaptasi terhadap berbagai perubahan di era ekonomi digital.

"Pertumbuhan teknologi saat ini sangat cepat, kita harus bisa melakukan upaya shifting knowledge (alih pengetahuan) yang relevan hingga lima tahun ke depan," kata Basuki dikutip dari Media Indonesia, Minggu, 26 Agustus 2018. Oleh karena itu, diperlukan upaya semua pihak baik pemerintah maupun dunia usaha untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia di bidang TIK.



Komitmen tersebut salah satunya ditunjukkan oleh perusahaan teknologi asal Tiongkok, Huawei yang tahun ini kembali menyelenggarakan program Seeds for the Future bagi mahasiswa Indonesia. Program yang telah dimulai sejak 2008 itu memberi kesempatan bagi mahasiswa Indonesia untuk mengenal dan mempelajari teknologi terbaru di bidang TIK.



Tahun ini, Huawei Indonesia melalui seleksi berdasarkan karya tulis dan presentasi bahasa Inggris lewat video telah memilih 10 mahasiswa dari 7 Perguruan Tinggi di Indonesia untuk mengikuti Seeds for the Future 2018 yang akan berlangsung di Beijing dan Shenzhen mulai 25 Agustus hingga 7 September.



Vice President Public Affairs and Communication Huawei Indonesia Selina Wen mengatakan, Seeds for the Future merupakan bagian dari komitmen Huawei untuk menyiapkan SDM berkompetensi tinggi dan siap untuk diandalkan dalam mengantisipasi dinamika di bidang TIK.



"Khusus di Indonesia, program ini merupakan bentuk respons kami terhadap dunia pendidikan yang ingin melahirkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri, termasuk revolusi industri 4.0 yang diyakini banyak pihak akan membawa perubahan beaar," ujar Selina.



Direktur Indonesia Student & Youth Forum (ISYF) Dinnur Garista Wirawan.

mengatakan bahwa menurutnya sebelum memulai startup para pemula harus dibekali kemampuan mengelola usaha di bidang digital. Dengan demikian, nantinya bukan hanya mampu mengembangkan bisnis menjadi lebih pesat bahkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan.



"Pertama-tama mereka harus tahu dulu tentang perkembangan di era digital. Karena sebenarnya, tantangannya itu tidak mudah. Dibutuhkan creativity, communication, dan collaboration," pungkas dia.





(SAW)