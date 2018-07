AS Masih Terus Evaluasi 124 Produk GSP Indonesia

Jakarta: Wakil Menteri Pertanian Amerika Serikat (AS) Ted McKinney mengatakan Indonesia masih ditinjau ulang untuk mendapatkan generalized system of preferences (GSP). GSP merupakan kebijakan untuk memberikan keringanan bea masuk terhadap impor barang-barang tertentu dari negara-negara berkembang.



Dia mengatakan ada 124 produk ekspor asal Indonesia yang masuk dalam GSP dan tengah dievaluasi. Produk-produk tersebut, antara lain tekstil, plywood, kapas, serta beberapa hasil perikanan seperti udang dan kepiting.

"Konsep GSP tentunya menjadi salah satu isu yang dibahas, pembahasan juga masih terus berlangsung di Amerika Serikat," ungkapnya saat ditemui di Jakarta, Rabu, 18 Juli 2018.



Menurut dia, evaluasi itu dilakukan guna menentukan produk apa saja yang masih layak menerima GSP. Namun, McKinney menyebutkan, tak hanya Indonesia yang produk GSP-nya dievaluasi, beberapa negara lain juga mengalaminya. Meski demikian, McKinney mengaku tidak bisa berbicara lebih lanjut sebab masalah GSP bukan tanggung jawabnya.



Ada 3.547 tariff line yang akan dikaji Negeri Paman Sam. Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita berharap tariff line tersebut tidak dicabut karena akan memberikan dampak negatif terhadap ekspor Indonesia.



"Semua tariff line itu bisa dicabut semuanya sama mereka (AS), yang paling banyak masuk ke AS itu tekstil, foodware, minyak sawit dan nabati, mesin, termasuk karet. Dampaknya negatif yang pasti kalau tariff line GSP dicabut, karena kalau GSP hilang, maka biayanya akan semakin tinggi," ungkap dia.



Untuk itu, Enggar akan bernegosiasi dengan Pemerintah AS. Dia akan melakukan kunjungan kerja ke negeri Paman Sam itu pada 21 hingga 28 Juli 2018.









(SAW)