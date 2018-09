Menkeu Ingatkan Generasi Milenial untuk Siapkan Masa Pensiun

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengingatkan generasi milenial untuk mulai membuat perencanaan yang matang dalam menghadapi masa depan, salah satunya dengan menyiapkan dana pensiun.



"Mumpung masih muda, himpun dana pensiun dari sekarang. Jangan sampai mengumpulkan dana pensiun dua tahun sebelum pensiun," kata Sri Mulyani, dalam seminar nasional Asosiasi Dana Pensiun Indonesia, di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Kamis, 27 September 2018.

Sri Mulyani menjelaskan generasi milenial merupakan kalangan yang berorentasi pada masa kini dan kurang menyiapkan antisipasi dalam menghadapi masa depan. Padahal perencanaan finansial untuk menghadapi masa tua juga penting.



Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini meminta kepada para pengelola dana pensiun untuk membuat sosialisasi sebagai sarana edukasi bagi generasi milenial agar tidak terbuai dengan kejayaan masa kini dan mulai berinvestasi pada dana pensiun.



"Ini masa yang penting dan strategis bagi pengelola dana pensiun melakukan sosialisasi dan edukasi dana pensiun secara masif," katanya.



Proses edukasi tersebut, tambah dia, harus menyesuaikan dengan kondisi generasi milenial saat ini yang mempunyai karakteristik maupun sifat-sifat seperti kreatifitas, koneksi dan kepercayaan diri.



Dengan memanfaatkan sifat-sifat itu, pengelola dana pensiun bisa meyakinkan anak-anak muda mengenai perencanaan hidup, terutama dalam menghadapi periode pensiun. "Harusnya kita memikirkan how you connect to millenial generation. Generasi milenial dengan tiga karakteristik dalam hal ini creative, connected, dan confidence," pungkas Sri Mulyani.









(ABD)