2017, Krakatau Steel Dorong Penjualan Baja 2,8 Juta Ton

Jakarta: Produsen baja nasional PT Krakatau Steel (Persero) Tbk menargetkan volume penjualan baja sebesar 2,8 juta ton di 2018. Target ini untuk memenuhi kebutuhan baja domestik.



"Pada 2016 kebutuhan baja dalam negeri mencapai 12,7 juta ton, meningkat rata-rata 1 juta ton per tahun. Kebutuhan ini diproyeksikan akan terus meningkat pada tahun mendatang," kata Corporate Secretary PT KS Suriadi Arif dikutip dari Antara, Rabu, 24 Januari 2018.

Suriadi menjelaskan pada 2016, harga baja mulai mengalami perbaikan, kondisi ini terus berlanjut pada 2017.



"Situasi kenaikan harga baja yang membaik secara signifikan sejak dua tahun terakhir, kami optimistis untuk terus memperbaiki kinerja secara berangsur," ujarnya.



Ia menjelaskan, berbeda dengan periode sebelumnya sejak 2011 hingga 2015 harga baja merosot.



"Pada Desember 2017 harga HRC CFR domestik sudah mencapai USD 562 per metrik ton, naik tajam 260 persen dari Desember 2015 hanya mencapai USD 216 per metrik ton," ujarnya pula.



Meski begitu, kondisi pasar baja global dengan harga yang fluktuatif, juga berdampak kepada harga baja domestik yang cenderung tidak stabil.



Pada 2012-2015, harga baja domestik terus menurun. Harga pada 2015 hanya mencapai 62 persen dibanding harga pada 2012.



Selain terpengaruh harga baja global yang menurun, produsen baja domestik juga mengalami tekanan dari tinggi biaya energi seperti gas dan listrik.



Untuk menjaga keseimbangan tersebut produsen baja Krakatau Steel melakukan pola operasi dengan menerapkan strategi "make or buy".







(SAW)